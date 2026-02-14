Komşuyu çıldırtan gelişme: İmzalar atıldı! Türkiye büyük bir rezervi bulmak üzere
Yunan Newsberak, Türkiye'nin Libya'daki uluslarası ihaleyi kazandığını ve petrole ulaşmaya çok yaklaştığını yazdı.
Uluslararası ihale Libya'da Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Türkiye, Mavi Vatan doktrinine bağlılığını sürdürüyor. Miçotakis ile Erdoğan görüşürken "pozitif gündem" ve sükunetin korunması tartışılırken, Ankara, Doğu Akdeniz’de bir oldu bitti gerçekleştiriyordu.
Ankara, Libya'daki enerji varlığını tahkim ederek, Yunan-Türk ihtilaflarının merkezine temas eden alanlarda arama haklarını güvence altına aldı.
Türkiye'nin devlet petrol şirketi TPAO, uluslararası bir ihaleyi kazanarak Bingazi açıklarında 10.300 kilometrekarelik geniş bir deniz sahasını üstlendi. Bu gelişme iki nedenle kritik görülüyor:
Türkiye tek başına hareket etmiyor. İspanyol Repsol ve Macar MOL ile oluşturulan bir konsorsiyuma liderlik ediyor. Böylece arama faaliyetlerine "Avrupalı" bir çerçeve ve ilave meşruiyet kazandırılıyor.
Jeopolitik konumlanma: Resmi haritalar yayımlanmış olmasa da ilk analizler, söz konusu alanların 2019 tarihli Türkiye-Libya Mutabakatı’nın sınırları içinde kaldığı yönünde.
Ankara'nın iddiaları sahada pekiştiriliyor. Türkiye'nin enerji hamlesi denizle sınırlı değil. Türk Enerji Bakanı Bayraktar, yine Repsol ile birlikte Sirt Havzası'nda kara aramalarına yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Bu bölge, Libya petrol üretiminin kalbi olarak görülüyor. Alan: 8.200 kilometrekare. Hedef: Afrika'nın en verimli hidrokarbon havzalarından birinin değerlendirilmesi.
Amaç: Türkiye'nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve TPAO'nun küresel ölçekte bir aktöre dönüştürülmesi. Çifte zemin: Ankara'da diyalog, Akdeniz'de oldu bitti Afrika’nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Libya, böylece Kuzey Afrika'da Türkiye'nin stratejik dayanak noktası haline geliyor.
