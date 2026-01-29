Türkiye'nin petrol arayıp askeri destek verdiği Somali'de şok gelişme! Görevden el çektirdiler
Türkiye'nin petrol arayıp askeri destek verdiği Somali'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kritik isim görevden alındı.
Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odawaa Yusuf Rage, 2.5 yıl içerisinde ikinci kez görevden alındı.
Somali Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Rage, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında Mogadişu'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında görevinden alındı.
Yeni Genelkurmay Başkanı olarak Tuğgeneral İbrahim Muhammed Mahmud atandı. 27 Ağustos 2020 tarihinde ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rage, 19 Haziran 2023 günü görevden alınmış, yerine Tuğgeneral İbrahim Şeyh Muhiyadin getirilmişti. Muhiyadin de 2024 yılı Kasım ayında görevden alınmış ve göreve yeniden Rage getirilmişti.
Hükümet, değişikliğin "askeri modernizasyonu hızlandırmak ve komuta etkinliğini güçlendirmek için daha geniş bir çabanın parçası olduğunu" savundu.
Rage'nin Eş Şebab'a karşı devam eden askeri başarısızlıklar sebebiyle görevden alındığı değerlendiriliyor. Rage ilk görev döneminde de aynı sebeple görevden alınmıştı.
Mogadişu yönetiminin, Somali'nin orta ve güney bölgelerinde Eş Şebab'a karşı yeni bir askeri operasyon hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Eş Şebab bu bölgelerin geniş bir kısmını kontrolü altında tutuyor. Kaynak: Mepa News
