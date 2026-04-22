Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem
Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem

Adalet Bakanlığı BİOSİS ile denetimli serbestlikte yeni döneme geçiliyor. Sistem sayesinde 450 bin suçlu karakola gitmeye gerek kalmadan takip edilebilecek.

1
#1
Foto - Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale aşamasına geldi. Proje hayata geçirildiğinde, denetimli serbestlik uygulamalarında kapsamlı bir dijital dönüşüm hedefleniyor.

#2
Foto - Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem

450 BİN SUÇLU TAKİP EDİLECEK Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, halen kullanılan 4 farklı elektronik izleme sistemiyle yaklaşık 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS ile denetimli serbestlik kapsamındaki yaklaşık 450 bin yükümlünün büyük bölümünün izlenmesi mümkün hale gelecek.

#3
Foto - Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem

Yeni sistemle birlikte yükümlüler, kendilerine ait elektronik cihazlar üzerinden biyometrik doğrulama yaparak GPS tabanlı olarak takip edilebilecek. Böylece ilave teknik donanım ihtiyacının ve saha personeli yükünün azaltılması, aynı zamanda uygulama maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

#4
Foto - Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem

DÜNYADA İLK OLACAK Dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanması planlanan proje kapsamında, yükümlülere gönderilecek bildirimler aracılığıyla anlık konum ve kimlik doğrulama verileri alınabilecek. Bu sayede kamu yararına çalışma ve imza yükümlülüğü gibi işlemler için polis merkezine gitme zorunluluğunun ortadan kaldırılması öngörülüyor.

#5
Foto - Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem

Sistem ayrıca belirlenen yasaklı alanlara giriş gibi ihlal durumlarında otomatik uyarı mekanizmasıyla devreye girecek. Raporda, daha az müdahaleci bir izleme modeli sunmayı hedefleyen uygulamanın hem personel tasarrufu sağlayacağı hem de takip hissinin suç eğilimini azaltarak toplum güvenliğine katkı sunacağı ifade edildi.

Deli İbo

Suçlular için nezarete alınma bile kaldırıldığına göre bu suça dahada teşvik değilmi? Kişi suça bulaşmışsa cezasını katmerli şekilde çekmeli ki suça bir daha tevessül etmesin. Ceza evleri suçlu için barınma ve istirahatgah evi olmamalı, ceza evindeki suçlu cezasını çekerken, bir daha ceza evine düşmekten korkmalı, cezaevi mahkum için bir eziyet yeri olmalı. Ne d2mek ya, adam 30 suçtan içeri girmiş, çıkmış. Suç işlemek rutini haline gelmiş hemde hep aynı suçu işleyip suçkolik olmuş. Bu tür insanların her suçtan sonra hem suçunu, hemde eziyetini katlayacak şekilde ceza evinde işleme tutmak gerekir ki, takî bezene kadar.

Cezaevi kapasitesi 300 bin..

İçerideki 450 bin..
Savaş uçağı projesi çöktü!
Dünya

Savaş uçağı projesi çöktü!

Fransa ile Almanya’nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir ..
Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi
Dünya

Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi

İtalya’daki Bergamo Havalimanı’nda 35 yaşındaki Andrea Russo, güvenliği aşarak aprona girdi ve kalkışa hazırlanan Volotea uçağının motoruna ..
Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 1'i öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren İsa..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi ol..
Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu
Gündem

Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu

Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan, bebekleri uykusunda katleden Siyonist rejimin başı Netanyahu bile sustuğu noktada, CHP Genel Başkanı Öz..
‘Keşke’ diyerek her şeyi açıkladı! Eski Siyonist’ten korkunç itiraflar
Dünya

‘Keşke’ diyerek her şeyi açıkladı! Eski Siyonist’ten korkunç itiraflar

Avustralya'da yaşayan ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için İsrail pasaportunu yakan yazar Veronica Sherman, "Soykırım inkârcılarının,..
