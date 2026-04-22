Adalet Bakanlığı'ndan dünyada bir ilk! 450 bin suçluya yeni sistem
Adalet Bakanlığı BİOSİS ile denetimli serbestlikte yeni döneme geçiliyor. Sistem sayesinde 450 bin suçlu karakola gitmeye gerek kalmadan takip edilebilecek.
Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale aşamasına geldi. Proje hayata geçirildiğinde, denetimli serbestlik uygulamalarında kapsamlı bir dijital dönüşüm hedefleniyor.
450 BİN SUÇLU TAKİP EDİLECEK Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, halen kullanılan 4 farklı elektronik izleme sistemiyle yaklaşık 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS ile denetimli serbestlik kapsamındaki yaklaşık 450 bin yükümlünün büyük bölümünün izlenmesi mümkün hale gelecek.
Yeni sistemle birlikte yükümlüler, kendilerine ait elektronik cihazlar üzerinden biyometrik doğrulama yaparak GPS tabanlı olarak takip edilebilecek. Böylece ilave teknik donanım ihtiyacının ve saha personeli yükünün azaltılması, aynı zamanda uygulama maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
DÜNYADA İLK OLACAK Dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanması planlanan proje kapsamında, yükümlülere gönderilecek bildirimler aracılığıyla anlık konum ve kimlik doğrulama verileri alınabilecek. Bu sayede kamu yararına çalışma ve imza yükümlülüğü gibi işlemler için polis merkezine gitme zorunluluğunun ortadan kaldırılması öngörülüyor.
Sistem ayrıca belirlenen yasaklı alanlara giriş gibi ihlal durumlarında otomatik uyarı mekanizmasıyla devreye girecek. Raporda, daha az müdahaleci bir izleme modeli sunmayı hedefleyen uygulamanın hem personel tasarrufu sağlayacağı hem de takip hissinin suç eğilimini azaltarak toplum güvenliğine katkı sunacağı ifade edildi.
