Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, son dönemde geliştirdiği askeri teknolojilerle 2022'de ihracat yolunda önemli adımlar attı. MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine, şirket çalışanlarının bu yıl da "müthiş bir performans gösterdiklerini" söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, roket, patlayıcı ve araç gereçleri üreten şirketin, bu sene kullanıcıların beklentilerini tamamen karşıladığını vurgulayan Akdere, "yapılmayanı yapmak" yaklaşımının örneklerini de ortaya koyarak kullanıcılara sunduklarını ifade etti. Akdere, bu kapsamda 76 milimetre Deniz Topu, kalifikasyon süreci yürütülen Yakın Hava Savunma Sistemi gibi ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Bakan'ımız Hulusi Akar'dan aldığımız talimat gereği yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz." dedi. Özel sektörü de yanlarına alarak birçok proje başlattıklarını dile getiren Akdere, 2022 yılında taşınabilir obüs Boran teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akdere, şöyle konuştu: