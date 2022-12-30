Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

"Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Projemizde kabulleri bitirmiş, 50 adet seri sipariş almıştık. Mart ayı içinde ilk 14 aracımızı teslim etmiş olacağız. Zırhlı personel taşıyıcıyı, zırhlı muharebe aracına çevirmiş olarak, üstünde 25 milimetre kulesiyle, silahıyla aracımızı elektrikli olarak teslim edeceğiz. 25 tona kadar elektrikli motor üretiminde hiçbir sıkıntımız yok. 25 ton ve üstü neden? Fırtına obüsümüz geliyor. Burdur'daki askeri birliğimizde kalifikasyon çalışmalarına başladık. 'Elektrikli Fırtına', 'Sessiz Fırtına'nın seri imalatına başlayabilmek için kalifikasyon süreçleri devam ediyor. Mayıs ayındaki IDEF'te de çok daha büyük bir sürprizimiz olacak. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Bakan'ımız o gün geldiğinde sizlerle paylaşsınlar. Bir taraftan dizel motorlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor, biz de alternatif olarak elektrikli motoru savunma sanayisinde öne çıkaracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2027 yılına kadar bir projeksiyon sunduk. Yapılmayan birçok ürünü de hayata geçirmek için AR-GE çalışmalarımız hızla büyümeye devam edecek."