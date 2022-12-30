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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

2022-12-30 17:09:28
Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen milli silahlara ihracat yolu göründü. 155 milimetre obüsün 6x6 ve 8x8 araçla hareketli hale getirilmesine yönelik müttefik bir ülkeyle ciddi sayıda teslimatı öngören görüşmelerde imza aşamasına gelindi. Büyük projede son imzanın önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

#1
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, son dönemde geliştirdiği askeri teknolojilerle 2022'de ihracat yolunda önemli adımlar attı. MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine, şirket çalışanlarının bu yıl da "müthiş bir performans gösterdiklerini" söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, roket, patlayıcı ve araç gereçleri üreten şirketin, bu sene kullanıcıların beklentilerini tamamen karşıladığını vurgulayan Akdere, "yapılmayanı yapmak" yaklaşımının örneklerini de ortaya koyarak kullanıcılara sunduklarını ifade etti. Akdere, bu kapsamda 76 milimetre Deniz Topu, kalifikasyon süreci yürütülen Yakın Hava Savunma Sistemi gibi ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Bakan'ımız Hulusi Akar'dan aldığımız talimat gereği yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz." dedi. Özel sektörü de yanlarına alarak birçok proje başlattıklarını dile getiren Akdere, 2022 yılında taşınabilir obüs Boran teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akdere, şöyle konuştu:

#2
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

"Kullanıcımızın isteklerine yüzde 100 uyan bir ürünü, Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın projesi kapsamında envantere kattık. Seri üretim için de siparişlerimizi aldık ama sadece Türkiye'de değil, dost ve müttefik ülkelerden de şu anda 2 ülkeyle sözleşme imzalamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'İhracatta Makina Kimya'dan patlama bekliyorum.' demişti. Bunu hayata geçirebilmek için hızlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir kalem, 9,19, 5,56, 7,62 milimetre fişekler var. Fişek satalım ama dost ve müttefiklerimiz kendi fişekleri, kendileri üretsin istedik. Mühimmat fabrikası kurulumu için 9 ülkeyle sözleşme imzalamış bulunmaktayız, 4 ülkeyle de ocak ayı içinde sözleşmeleri imza aşamasına getirmiş olacağız. Bazılarının inşaatını kendileri yapıyor, bazılarında inşaat dahil anahtar teslimi mühimmat fabrikası kuruyoruz."

#3
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

ELEKTRİKLİ ZMA TESLİMATI BAŞLIYOR Akdere, yerli partnerlerle Çorum-Sungurlu'da Barut Fabrikasının temellerini attıklarını ve Ahlatcı Grup ile yürüttükleri projede en geç gelecek senenin ortasında barut ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir tesisi devreye alacaklarını dile getirdi. Elektrikli motor çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akdere, şunları söyledi:

#4
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

"Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Projemizde kabulleri bitirmiş, 50 adet seri sipariş almıştık. Mart ayı içinde ilk 14 aracımızı teslim etmiş olacağız. Zırhlı personel taşıyıcıyı, zırhlı muharebe aracına çevirmiş olarak, üstünde 25 milimetre kulesiyle, silahıyla aracımızı elektrikli olarak teslim edeceğiz. 25 tona kadar elektrikli motor üretiminde hiçbir sıkıntımız yok. 25 ton ve üstü neden? Fırtına obüsümüz geliyor. Burdur'daki askeri birliğimizde kalifikasyon çalışmalarına başladık. 'Elektrikli Fırtına', 'Sessiz Fırtına'nın seri imalatına başlayabilmek için kalifikasyon süreçleri devam ediyor. Mayıs ayındaki IDEF'te de çok daha büyük bir sürprizimiz olacak. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Bakan'ımız o gün geldiğinde sizlerle paylaşsınlar. Bir taraftan dizel motorlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor, biz de alternatif olarak elektrikli motoru savunma sanayisinde öne çıkaracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2027 yılına kadar bir projeksiyon sunduk. Yapılmayan birçok ürünü de hayata geçirmek için AR-GE çalışmalarımız hızla büyümeye devam edecek."

#5
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

KAMYONA MONTELİ OBÜSE 4 ÜLKEDEN YOĞUN İLGİ 76 milimetre Deniz Topu'nun Beykoz gemisinde kalifikasyon sürecinin tamamlandığını ve envantere katıldığını bildiren Akdere, ihracata yönelik olarak son detaylarını konuştukları ve ocak sonu gibi imzalayacakları ihracat sözleşmelerinin söz konusu olduğunu ifade etti. Akdere, 155 milimetre obüsün 6x6 ve 8x8 araçla hareketli hale getirilmesine yönelik müttefik bir ülkeyle ciddi sayıda teslimatı öngören görüşmelerde imza aşamasına geldiklerini belirterek, "Sayın Bakan'ımızın da çok ciddi destekleri oldu. Uluslararası ve gerçekten çok büyük bir proje. Paydaşlarımızla beraber kendimizi en iyi şekilde ifade ettik. Bahsi geçen ülkenin son imzasını önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Ciddi ihracat potansiyellerinden bir tanesi de o. Burada da kalmıyor, 3 dost ve müttefik ülkeyle de aynı projeyle ilgili çalışmaları eş zamanlı yürütmekteyiz." dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin mekanik tarafını tamamıyla bitirdiklerini ve silahın kalifikasyon sürecinin tamamlandığını vurgulayan Yasin Akdere, şunları kaydetti:

#7
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

"Sistemi Deniz Kuvvetleri için çalışırken Genelkurmay Başkanı'mızın talimatıyla kara platformu için de çalışmaya başladık. Kara platformundaki test videolarını paylaştık. Gemide ana radara bağlayabiliyorsunuz, kara platformu için ekstra bir radar ihtiyacı var. O radarla ilgili AR-GE projemizi başlatmış bulunmaktayız. 8 aylık bir süre öngörüyoruz. Burada çözüm ortaklarımız olduğu gibi ASELSAN başta olmak üzere güzide firmalarımızın tecrübesinden, yönlendirmesinden yararlanıyoruz. Hızlı şekilde radarı da hayata geçireceğiz çünkü çok ama çok ciddi bir ihracat sözleşmesinde imzaya kaldık. Çok büyük ses getirecek bir ihracat kalemi son aşamasında."

#8
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

Akdere, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına da katıldı. Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Türkiye'nin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda karşılaştığı Angola'yı yenerek şampiyon olmasına ilişkin "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Akdere, "Azmin zaferi" yorumunu yaptı.

#9
Foto - Türkiye'nin milli silahlarına talep yağıyor! Gururlandıran başarı

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni öncesi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteriye ilişkin "Gece Uçuşu" fotoğrafına oy veren Akdere, "Hava Kuvvetlerimiz operasyonlarda ciddi başarılar elde etti. Gerçekten inlerine giriyoruz. İnlerine girerken de bizim bombaları kullanıyorlar. O yüzden bu fotoğrafı seçiyorum." dedi. Akdere, çevre ve yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un​​​​​​, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü konu alan "Sen Aydınlatırsın Geceyi" adlı fotoğrafını tercih etti.

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