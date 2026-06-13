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Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi
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Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Türk ordusu tarafından Akdeniz'de milli silahlarla gerçekleştirilen Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı'nda önemli senaryolar gerçekleştirildi. Tatbikatta gemi batırılırken İHA'lar düşürüldü. Füzeler ve roketler de ateşlendi.

#1
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koordinesinde gerçekleştirilen Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı harekat kabiliyetini ve ateş gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti. Mavi Vatan’ın dört bir yanında icra edilen dev tatbikata 125 deniz unsuru (fırkateynler, korvetler, denizaltılar), 60 hava vasıtası ve tam 18 bin kahraman personel katıldı. Yüksek hazırlık seviyesini test etmek ve müşterek harekat kabiliyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü safhası, kelimenin tam anlamıyla düşmana korku, dosta güven veren anlara sahne oldu. Komuta kademesinin yakından takip ettiği atışlarda, stratejik senaryolar eksiksiz uygulandı.

#2
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Tatbikatın en çok konuşulan ve askeri literatüre geçecek olan en stratejik hamlesi, Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirildi. TCG Anadolu’nun kısa pistinden başarıyla havalanan, deniz havacılığında çığır açan Bayraktar TB3 SİHA, deniz yüzeyindeki hareketli hedeflere kilitlendi.

#3
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

TB3, deniz üzerinde süratle ilerleyen yerli ve milli Albatros Kamikaze İnsansız Deniz Aracına (KİDA) yönelik lazer işaretlemesi yaptı ve yerli akıllı mühimmat MAM-L atışını gerçekleştirdi. Havadan denize yapılan bu insansız operasyonda hedef tam isabetle, saniyeler içinde sulara gömüldü. İnsansız hava aracı ile insansız deniz aracının bu müşterek taarruz senaryosu, Türk donanmasının geleceğin savaş konseptine ne kadar hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.

#4
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Tatbikat kapsamında sadece insansız sistemler değil, savunma sanayimizin göz bebeği olan birçok yerli ve milli mühimmat da ateş gücünü gösterdi. Gerçek harp senaryolarının uygulandığı atış serisinde şu milli teknolojiler gövde gösterisi yaptı:

#5
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Tatbikat kapsamında sadece insansız sistemler değil, savunma sanayimizin göz bebeği olan birçok yerli ve milli mühimmat da ateş gücünü gösterdi. Gerçek harp senaryolarının uygulandığı atış serisinde şu milli teknolojiler gövde gösterisi yaptı:

#6
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

AKYA Ağır Torpido: Denizaltılarımızdan fırlatılan Türkiye'nin ilk milli ağır torpidosu AKYA, su altındaki hedefleri sessizce ve kusursuzca imha etti.

#7
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

ATMACA Füzesi: Deniz yüzeyindeki hedeflerin korkulu rüyası olan satıhtan satıha milli seyir füzemiz ATMACA, ufuk ötesindeki hedefleri tam ortasından vurdu.

#8
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

HİSAR-D ve TEMREN: Gemilerimizin hava savunma şemsiyesini oluşturan HİSAR-D ve lazer güdümlü füze sistemimiz TEMREN ile havadan ve karadan gelen tehdit senaryoları bertaraf edildi. MAM-T: Bayraktar TB3 ve diğer hava unsurlarından bırakılan uzun menzilli akıllı mühimmat MAM-T, stratejik kara ve deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle yerle bir etti.

#9
Foto - Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Milli Savunma Bakanlığı, hedeflerin tam isabetle vurulduğu o gurur dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yeni Şafak’ın da yakından takip ettiği askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre; yerli silah sistemlerinin birbiriyle olan entegrasyonu ve dijital ağ yetenekleri bu tatbikatla en üst seviyede başarı notu aldı. KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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