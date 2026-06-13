Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koordinesinde gerçekleştirilen Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı harekat kabiliyetini ve ateş gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti. Mavi Vatan’ın dört bir yanında icra edilen dev tatbikata 125 deniz unsuru (fırkateynler, korvetler, denizaltılar), 60 hava vasıtası ve tam 18 bin kahraman personel katıldı. Yüksek hazırlık seviyesini test etmek ve müşterek harekat kabiliyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü safhası, kelimenin tam anlamıyla düşmana korku, dosta güven veren anlara sahne oldu. Komuta kademesinin yakından takip ettiği atışlarda, stratejik senaryolar eksiksiz uygulandı.