Türkiye'nin kapısını çaldılar: Gökbey helikopterini istiyorlar
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ne sürpriz bir ülke talip oldu.
SavunmaSanayiST tarafından edinilen bilgilere göre; Sovyet dönemi kalıntısı olan Mi-8 ve Mi-17 tipi helikopterlerini emekli etme sürecinde olan Kuzey Makedonya, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri tedarikini değerlendiriyor.
Kuzey Makedonya, daha önce Türkiye’den MKE üretimi BORAN Obüsü ve çeşitli askeri ekipmanların tedariki konusunda anlaşmalar imzalamıştı. GÖKBEY hamlesi, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini stratejik bir seviyeye taşıyacak. Geçtiğimiz dönemlerde İtalyan Leonardo firmasıyla 250 milyon avroluk bir helikopter sözleşmesi imzalayan Üsküp’ün, filosundaki çeşitliliği artırmak ve lojistik bağımlılığı dengelemek adına TUSAŞ ile masaya oturması bekleniyor.
TUSAŞ’ın 2026 yılı itibarıyla GÖKBEY seri üretim hattının kapasitesini arttırması ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yapılan ilk teslimatların ardından platformun “combat proven” (muharebe sahasında kanıtlanmış) olma yolundaki ilerleyişi, ihracat potansiyelini doğrudan tetikliyor. Öte yandan helikopter, 2025 yılı içerisinde kış testlerini tamamladı ve geçtiğimiz haftalarda sivil sertifikasyonu da aldı.
T625 GÖKBEY’in Öne Çıkan Özellikleri: Türkiye’nin ilk yerli ve özgün genel maksat helikopteri olan GÖKBEY, hem askeri hem de sivil kullanıcılara hizmet verecek şekilde geliştirildi.
Halihazırda LHTEC CTS800-4AT motorlarını kullanan helikopter için TS1400 adlı yerli turboşaft motorun geliştirme süreci de devam ediyor. Helikopterde, ASELSAN tarafından üretilen ve sivil havacılık standartlarına tam uyumlu 34 farklı aviyonik sistem yer alıyor. 6 ton kalkış ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan platform, harici yakıt tankıyla 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23