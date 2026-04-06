Türkiye'ye petrolden pay verecekler: 30 milyar varil için 7 bin 500 metre derine iniliyor
Türkiye 30 milyar varil petrol olduğu düşünülen ülke sondaj faaliyetlerine resmen başlıyor. 7 bin 500 metre derine iniliyor. Detaylar belli oldu.
Ankara bir taraftan Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasına, terörle mücadelesine ve deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına destek veriyor, diğer taraftan da bu ülkede sondaj çalışmalarına hazırlanıyor. Türkiye, cuma günü Çağrı Bey ile ilk kez yurt dışında derin deniz arama çalışmalarına başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl Dolmabahçe’den Somali’ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin 3 ayrı deniz blokunda 4.465 kilometrekarelik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, Ankara’da incelemeye alınmıştı. Sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması neticesinde Mogadişu’ya yaklaşık 370 kilometre mesafede, toplamda 7.500 metreyi bulacak derinlikte bir lokasyonda sondaj kararı verildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz ay Somali’ye doğru yola çıktı.
Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamayan Çağrı Bey, Akdeniz’i baştan sona geçti. Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na, oradan da Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu’na ulaşan Çağrı Bey, 45 günlük yolculuğun sonunda Mogadişu Limanı’na ulaştı.
180 personelin görev aldığı Çağrı Bey’in güvenliği ise Türk Donanmasına ait. Çağrı Bey’in güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan donanma unsurları koruma sağlayacak.
12 bin metreye kadar sondaj yapabilen Çağrı Bey, bu hafta Somali’deki Curad-1 Kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayacak. Çağrı Bey, Türkiye’nin enerji filosunun Oruç Reis’ten sonra yurt dışında görev yapan ilk sondaj gemisi olarak yerini alacak.
KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23