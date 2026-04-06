Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

Arnavutluk’un ikinci havalimanı olan Vlora Havalimanı ihalesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türk şirketi de soruşturma kıskacına girdi.

Foto - Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, Arnavutluk’taki ihale soruşturması Türkiye’ye uzandı. Konu, ülkenin ikinci havalimanı için 2021 yılında yapılan ihalede kazanan grubun önceden belirlenmiş olması süphesi. Yaklaşık 1 yıldır süren soruşturmanın ardından Arnavutluk Vlora Havalimanı ihalesinde eşitliğin ihlal edildiği ve kazanan konsorsiyumun önceden belirlenmiş olabileceğine dair güçlü şüpheler oluştuğu belirtildi.

Foto - Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

Soruşturma, Arnavutluk Özel Savcılığı (SPAK) tarafından yürütülüyor. Arnavutluk medyasında yer alan haberlere göre SPAK gelinen noktada ihale değerlendirme komitesi üyeleri ifadeye çağırdı ve ihalede belirli bir şirketin kayrıldığı suçlaması ile ilk şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Foto - Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

Vlora Havalimanı inşaatı için imtiyaz ihalesini kazanan konsorsiyum, Kosovalı işinsanı Behgjet Pacolli’ye ait Mabco Construction ve Türk YDA Group liderliğinde ve Arnavut işinsanı Valon Ademi’nin şirketi 2A ortaklığında kurulmuştu. YDA, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirketi arasında 190’ıncı sırada yer alıyor.

Foto - Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

İhalenin kazanılmasının ardından yine aynı şirketlerin ortaklığında 2021 yılında Vlora International Airport (VIA) şirketi kuruldu. Bu şirkette yüzde 58 Pacolli, yüzde 40 YDA ve yüzde 2 de Ademi’nin hissesi bulunuyordu.

Foto - Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

Eylül 2022’de YDA Group projeden çekildiği ve hisselerini 4 bin 450 euro karşılığında Pacolli’ye sattığı açıklandı. 2025 sonbaharında ise Pacolli ile Ademi arasında hisse anlaşmazlığı çıktı. Taraflar birbirlerine dava açtı. Bu dava da halen devam ediyor.

Foto - Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

104 milyon euro yatırımla inşa edilen Arnavutluk Vlora Havalimanı için 35 yıl sonunda beklenen gelir 734 milyon euro olarak açıklandı. Havalimanında ilk 10 yıl için 138 milyon euro gelir garantisi verilmişti. Havalimanının inşaatı tamamlandı ve mart 2026’da açılması planlanmıştı ancak halen yolcu trafiğine açılmış değil.

