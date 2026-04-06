Dev havalimanı ihalesinde şok gelişme! Türk şirketi soruşturma kıskacında

104 milyon euro yatırımla inşa edilen Arnavutluk Vlora Havalimanı için 35 yıl sonunda beklenen gelir 734 milyon euro olarak açıklandı. Havalimanında ilk 10 yıl için 138 milyon euro gelir garantisi verilmişti. Havalimanının inşaatı tamamlandı ve mart 2026’da açılması planlanmıştı ancak halen yolcu trafiğine açılmış değil.