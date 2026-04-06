Petrol krizi ülkeyi vurdu: Bakanların yurtdışına çıkması yasaklandı
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatları uçuşa geçerken bir ülke bakanların yurtdışına çıkmasını resmen yasakladı.
Batı Afrika ülkesi Senegal, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle bakanların zorunlu olmayan tüm yurt dışı seyahatlerini yasakladı.
Dün bir mitingde konuşan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, petrol fiyatının bütçede öngörülen rakamın neredeyse iki katına yaklaştığını söyledi. Sonko bu nedenle Nijer ve İspanya’ya yapacağı seyahatleri ertelediğini, maden bakanının da önümüzdeki hafta hükümet harcamalarını kısıtlamaya dönük ek önlemler açıklayacağını söyledi.
BBC’nin haberine göre Senegal gelişmekte olan petrol ve doğalgaz endüstrisine rağmen yakıt konusunda büyük ölçüde ithalata bağımlı. Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen yıl Senegal ekonomisini yaklaşık yüzde 8’lik büyüme oranı ve düşük enflasyonla ‘sağlam’ diye nitelendirdi. Fakat ülkede kamu borcu, yıllık ekonominin büyümeden yüzde 130 fazla. İki yıl önce başbakanlık görevine gelen Sonko, önceki hükümeti, yönetimi borç yüküyle baş başa bırakmakla suçlayıp bunun petrol fiyatlarıyla başa çıkmayı zorlaştırdığını söyledi.
Afrika’daki diğer ülkelerden Güney Afrika’da hükümet bu hafta petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinden vergiyi düşürdü. Etiyopya’da yakıt kıtlığı, bazı devlet kurumlarının çalışanlarını yıllık izne göndermesine neden oldu. Güney Sudan, başkenti Juba’da elektrik dağıtımını kısıtlamaya başladı. Zimbabve’yse benzindeki etanol oranını artırıyor.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatı başlatmış; ilk gün İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Hamaney öldürülmüştü. İran, saldırıya İsrail’e ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misillemelerle yanıt vermiş, Hürmüz Boğazı’nı da kapatmıştı.
Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktaları ve doğalgaz sahalarına saldırılar enerjide fiyatları artırıyor. Brent petrol an itibarıyla 109,03 dolar.
Boğazın kapalı olması dünyanın geri kalanına gübre tedarikinde de kısıtlamalara yol açtı. Bu hayati tarım ürününün tahmini yüzde 30’u Körfez üzerinden geçtiği tahmin ediliyor. İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi, Ortadoğu’da gübre ithalatına bağımlı Doğu Afrika için gıda güvenliği uyarısında bulundu.
