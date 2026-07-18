BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Bunun nasıl ve ne zaman olacağını size söylemeyeceğim. Ama atmosfer öyle duruyor. Hava savunma sistemi edinme sürecimiz 2010'da başladı. S-400’leri acil bir açığı kapatmak için aldık. ABD’nin Patriot teklifleri o dönem her zaman hem en pahalısı, hem en az işbirliğine yanaşanı, hem de en az güvenilir olanı oldu, çünkü teslimatı garanti etmediler.