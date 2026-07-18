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BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Rusya'dan tedarik edilen S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak konuştu.

#1
Foto - BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, ABD'nin başkenti Washington'da ABD ile ilişkiler ve S-400 meselesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

#2
Foto - BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Zeki Levent Gümrükçü yaptığı açıklamada, "ABD tarafındaki yasal yükümlükükleri ve Türkiye tarafındaki siyasi ekonomik kısıtlamaları karşılamk için başka şeylere baktılar. Fakat kendimizi çok yakın hissediyoruz. Bu meseleyi çözebileceğimizi hissediyoruz.

#3
Foto - BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Bunun nasıl ve ne zaman olacağını size söylemeyeceğim. Ama atmosfer öyle duruyor. Hava savunma sistemi edinme sürecimiz 2010'da başladı. S-400’leri acil bir açığı kapatmak için aldık. ABD’nin Patriot teklifleri o dönem her zaman hem en pahalısı, hem en az işbirliğine yanaşanı, hem de en az güvenilir olanı oldu, çünkü teslimatı garanti etmediler.

#4
Foto - BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Patriot'lar en iyisi olabilir ama en az işbirliğine yanaşan ülke hep ABD oldu. O dönemki atmosfer böyleydi. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de konuşlu Patriot'lar vardı. İspanya hariç hepsi Türkiye'deki sistemlerini geri çektiler. Biz 2016-2017 yıllarında bu açığı kapatmak adına ivedilikle çalıştık ve S-400'leri tedarik ettik.

#5
Foto - BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Ancak bunun hemen ardından müttefiklerimize söz konusu satın almanın tek seferlik bir tedarik olduğunu ve anlık bir boşluğu doldurmaya yönelik olduğunu söyledik. Bizim taahhüdümüz ittifakla eş planlı çalışan hava savunma almaktı.

#6
Foto - BAE'ye satılacağı konuşuluyordu! Türkiye'den çok konuşulacak S-400 itirafı geldi: Bu tek seferlikti

Ama alamadık. Patriot dışında SAMPT'lere gittik. Ondan da bir sonuç çıkmadı. İşte bu yüzden ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelip "Müttefikler müttefiklerine yaptırım uygulamaz" dediğini gördüğümde oyunun bazı kurallarının değiştiğini görüyorum. Bu kez kendimizi hedefe gerçekten daha yakın hissediyoruz. 10-15 yıldır ilk kez güvendiğimiz bir ABD yönetimi var. Bizi diğer her şeyden daha fazla umutlandıran gelişme bu" dedi. KAYNAK: X/BEDRETTİN BÖLÜKBAŞI

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