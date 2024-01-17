Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! “Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım”

Ali Baba Gezeravcı ise, "Biz dün akşam görüştük. Mesafeli olarak görüştük. Sarılamıyoruz ama güzel duygularla şunu söyledik; 'Oğlum, Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım. Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Ve evlatlarımızla bütün eşimiz dostumuz gurur duyuyoruz' dedik. Göreve çıkmadan önce şunu dedi, 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken "Ben uçak şoförü olacağım" derdi" diye konuştu.