2024-01-17 11:31:00 Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! “Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım”
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay görevi için hazırlıklar tamamlandı. Gezeravcı'yı ABD'de uzaya yolcu edeceklerin başında ise ailesi var. Peki, ailesi ilk Türk uzay yolcusu ile uzaya gitmeden önce ne konuştu? Alper Gazeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, "İlk duyduğumda korktum, endişelendim" derken baba Ali Baba Gezeravcı ise, "Göreve çıkmadan önce şunu dedi, 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun o bana yeter' dedi" dedi.