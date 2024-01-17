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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! “Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım”

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

2024-01-17 11:31:00
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! “Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım”

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay görevi için hazırlıklar tamamlandı. Gezeravcı'yı ABD'de uzaya yolcu edeceklerin başında ise ailesi var. Peki, ailesi ilk Türk uzay yolcusu ile uzaya gitmeden önce ne konuştu? Alper Gazeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, "İlk duyduğumda korktum, endişelendim" derken baba Ali Baba Gezeravcı ise, "Göreve çıkmadan önce şunu dedi, 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun o bana yeter' dedi" dedi.

#1
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma, İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan ve bilim merkezlerinden takip edilebilecek.

#2
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Fırlatma töreni, bugün saat 23.00’ten itibaren Kızılay ile Taksim’deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara’daki meydanlara, ‘dome çadır’ adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı’nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

#3
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda görevli uzay mühendisleri ve biliminsanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu takip edilecek. Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi’nden de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine birçok programa yer verilecek.

#4
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Alper Gazeravcı'nın ailesi CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun'a açıklamalarda bulundu. Alper Gazeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, "Gururluyum, sevinçliyim, heyecanlıyım. İlk haberi Türkiye ile beraber duyduk. Biz de tören alanındaydık, orada duyduk. Biraz sevindim, biraz üzüldüm ne olduğunu sonra öğrendim. Bilmeyince üzüldüm. Korku bastı biraz, şimdi rahatım. Allah'ım güle güle gitmeyi nasip etsin" dedi.

#5
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Ali Baba Gezeravcı ise, "Biz dün akşam görüştük. Mesafeli olarak görüştük. Sarılamıyoruz ama güzel duygularla şunu söyledik; 'Oğlum, Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım. Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Ve evlatlarımızla bütün eşimiz dostumuz gurur duyuyoruz' dedik. Göreve çıkmadan önce şunu dedi, 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken "Ben uçak şoförü olacağım" derdi" diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Gezeravcı'nın yengesi, "En son dün görüştük. Karan'ın fotoğrafı ile birlikte yanında götürdüğü birkaç eşya daha var. Tabi Karan onun çin çok özel. Birbirlerini çok seviyorlar. Biz ondan çok daha heyecanlıyız" dedi.

#7
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Gezeravcı'nın kardeşi ise, "Bizler için, ailemiz için, Bütün Türkiye'miz için çok güzel bir gurur. Mutluluğun en güzelini tattırdı bize. Bu görevi, Allah'ın izniyle güzel bir şekilde başarıyla tamamlayacağına inanıyorum.

#8
Foto - Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi konuştu! "Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım"

Gençlerimize güzel bir örnek olacağına inanıyorum. Ben de onun vesile olmasıyla pilotluk mesleğine adım attım. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

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