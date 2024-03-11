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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

2024-03-11 21:33:54
Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'ni ilk otonom sualtı aracı büyük bir başarıya imza attı.

#1
Foto - Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

Türk savunma sanayiine yönelik önemli projeler gelmeye devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı olan DERİNGÖZ, başarılı dalışlı testleri tamamladı.

#2
Foto - Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

Bu yerli araç, askeri ve sivil amaçlara yönelik olarak kullanılabilir yapısı ve otonom kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

#3
Foto - Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

ASELSAN tarafından gerçekleştirilen testlerde DERİNGÖZ’ün dalış yetenekleri denendi. Aracın manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği ve optik-sonar sistemleri incelendi. DERİNGÖZ'ün 600 metreye kadar dalabildiği ve kablosuz iletişiminin başarılı şekilde gerçekleştiği belirlendi.

#4
Foto - Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

ASELSAN’ın verdiği bilgilere göre DERİNGÖZ’ün hızı 5,5 knots’a, tarama hızı ise 3 knots’a kadar ulaşabiliyor. Bu yerli otonom sualtı aracı, hem askeri hem de sivil amaçlara uygun bir şekilde tasarlanmış esnek bir sistemdir.

#5
Foto - Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

DERİNGÖZ'ün görev modülleri kolayca değiştirilebilir. Bu sayede su altında araştırma, keşif, mayın taraması, boru hattı incelemesi gibi farklı görevleri üstlenebilir.

#6
Foto - Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin ilk otonom hareket kabiliyetine sahip “DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı”, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri sayesinde su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok kritik görevde kullanılabilecek” ifadelerine yer verildi. Başarılı testlerin ardından, DERİNGÖZ'ün yakın zamanda sahada kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. ASELSAN, bu projeyle Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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