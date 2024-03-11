Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı tam not aldı! Yunan basını ağlayacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin ilk otonom hareket kabiliyetine sahip “DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı”, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri sayesinde su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok kritik görevde kullanılabilecek” ifadelerine yer verildi. Başarılı testlerin ardından, DERİNGÖZ'ün yakın zamanda sahada kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. ASELSAN, bu projeyle Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.