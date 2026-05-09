Türkiye'nin iki kritik silahını ele geçiren Kuzey Kore'den tedirgin eden hamle
Türkiye’nin savunma sanayii ürünü olan KİRPİ-I ve KİRPİ-II tipi mayına dayanıklı zırhlı araçları Rusya sahasına ele geçiren Kuzey Kore'den flaş hamle geldi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mühimmat üretim tesisini ziyaret ederek yeni nesil 155 milimetrelik kendinden güdümlü topçu obüsü taşıyıcısı hakkında bilgi aldı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, büyük bir mühimmat üretim tesisini ziyaret ederek silah üretimini inceledi.
Kim, güney sınır hattındaki topçu birliklerine konuşlandırılması planlanan obüslerin üretim süreci ve yeni nesil 155 milimetrelik kendinden güdümlü topçu obüsü taşıyıcısının arazi aşma, sudan geçme ve deneme atışları hakkında bilgi aldı.
Yetkililerin yeni nesil obüsün geliştirilmesinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Kim, obüsün askeri ve stratejik önemine vurgu yaptı.
Öte yandan Kore Savaşı’nın 1953 yılında barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesi nedeniyle iki ülke teknik olarak hâlâ savaş halinde bulunuyor. Son yıllarda Pyongyang yönetimi, Güney Kore ile bağlantılı kara yolu ve demiryolu hatlarının bir kısmını imha etmiş, sınır hattına yeni bariyerler inşa etmişti. Kuzey Kore’nin sertleşen stratejik yaklaşımının bir diğer göstergesi ise anayasa değişikliği oldu. AFP’nin incelediği yeni anayasa metninde artık “vatanın yeniden birleşmesi” ifadesinin yer almadığı görüldü.
Yeni metinde ayrıca Kuzey Kore’nin toprak tanımı değiştirilerek ülkenin kuzeyde Çin ve Rusya’ya, güneyde ise Güney Kore’nin resmi adı olan “Kore Cumhuriyeti’ne” kadar uzandığı belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise Perşembe günü yaptığı açıklamada Pyongyang ile barış çabalarının sürdürüleceğini duyurdu.
