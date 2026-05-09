Türkiye'nin iki kritik silahını ele geçiren Kuzey Kore'den tedirgin eden hamle

Öte yandan Kore Savaşı’nın 1953 yılında barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesi nedeniyle iki ülke teknik olarak hâlâ savaş halinde bulunuyor. Son yıllarda Pyongyang yönetimi, Güney Kore ile bağlantılı kara yolu ve demiryolu hatlarının bir kısmını imha etmiş, sınır hattına yeni bariyerler inşa etmişti. Kuzey Kore’nin sertleşen stratejik yaklaşımının bir diğer göstergesi ise anayasa değişikliği oldu. AFP’nin incelediği yeni anayasa metninde artık “vatanın yeniden birleşmesi” ifadesinin yer almadığı görüldü.