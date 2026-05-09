Dolar zengini ilimiz belli oldu: Çılgınlar gibi döviz topluyorlar
Türkiye’de toplam mevduat büyüklüğü 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL’ye ulaşırken en çok dolar biriktiren ilimiz belli oldu.
Türkiye’de toplam mevduat büyüklüğü 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL’ye ulaşırken en çok dolar biriktiren ilimiz belli oldu.
Döviz kurlarında son dönemde görülen yatay seyir, doların enflasyon karşısında zayıf kalması ve Türk lirasının mevduatta daha yüksek getiri sağlaması, vatandaşların yatırım tercihlerine de yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı nisan ayı hane halkı beklenti anketinde yatırım eğilimlerinde altın ve gayrimenkul öne çıktı.
Ankette katılımcıların; yüzde 48,8’i altın, yüzde 33,4’ü gayrimenkul, yüzde 4,4’ü vadeli mevduat, yüzde 3,6’sı otomobil, yüzde 2,4’ü ise döviz tercihinde bulundu.
Sonuçlara göre döviz yatırımı, altın ve konutun oldukça gerisinde kalırken, TL mevduat ve otomobil tercihinin de altında yer aldı. Döviz seçeneği yüzde 2,4 ile listenin son sırasında bulundu.
Yılın ilk üç aylık döneminde dolar kuru yüzde 3,45 yükselerek 44,42 TL seviyesinde kapanış yaptı. Ancak bu artış, aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 seviyesindeki enflasyonun ve yaklaşık yüzde 11 getiri sağlayan TL mevduatın gerisinde kaldı. Eurodaki yükseliş ise ilk çeyrekte yüzde 1,75 ile daha sınırlı gerçekleşti.
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden edindiği bilgilere göre, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam mevduat büyüklüğü 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL’ye ulaştı. Söz konusu tutarın yüzde 43’ünü döviz tevdiat hesapları oluşturdu.
Döviz mevduatı tutarının en yüksek olduğu 5 il şöyle sıralandı: İstanbul - 5 trilyon 31,73 milyar TL (Yüzde 40,98), Ankara - 1 trilyon 281,80 milyar TL (33,41), İzmir - 535,03 milyar TL (38,29), Antalya - 309,83 milyar TL (46,18), Bursa - 204,62 milyar TL (43,05)
Döviz mevduatı tutarının en düşük olduğu 5 il ise şöyle oldu: Ardahan - 2,49 milyar TL (yü<de 29,71), Bayburt - 2,69 milyar TL (48,61), Kilis - 3,57 milyar TL (42,46), Gümüşhane - 4,09 milyar TL (50,46), Hakkâri - 4,29 milyar TL (42,92)
Toplam mevduat içinde dövizin payının en yüksek olduğu 10 il şu şekilde sıralandı: Aksaray - 43,25 milyar TL (60,07), Nevşehir - 22,55 milyar TL (60,06), Karaman - 25,27 milyar TL (57,07), Yozgat - 18,55 milyar TL (55,47), Bingöl - 6,84 milyar TL (55,37), Elâzığ - 22,37 milyar TL (54,70), Kütahya - 24,31 milyar TL (52,94), Iğdır - 4,88 milyar TL (52,52), Gümüşhane - 4,09 milyar TL (50,46), Afyonkarahisar - 50,08 milyar TL (49,87)
oplam mevduat içinde dövizin payının en yüksek olduğu 10 il şu şekilde sıralandı: Aksaray - 43,25 milyar TL (60,07), Nevşehir - 22,55 milyar TL (60,06), Karaman - 25,27 milyar TL (57,07), Yozgat - 18,55 milyar TL (55,47), Bingöl - 6,84 milyar TL (55,37), Elâzığ - 22,37 milyar TL (54,70), Kütahya - 24,31 milyar TL (52,94) Iğdır - 4,88 milyar TL (52,52) Gümüşhane - 4,09 milyar TL , (50,46) Afyonkarahisar - 50,08 milyar TL (49,87)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23