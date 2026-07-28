Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülkeye şantaj: Bir haftanız var bize İHA teknolojisini verin, uçakları alın

Bakan, Ukrayna'nın insansız hava araçları alanında önemli bir kapasite oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: Ukrayna güçlü bir drone sanayii kurdu ve hatta Orta Doğu'ya drone ihraç ediyor. Artık karşılığında ne beklediğimizi söylemenin zamanı geldi. Güçlü oldukları alandaki bilgi birikimi, iş birliği ve kullanabileceğimiz İHA'ların bir kısmının transferini istiyoruz.