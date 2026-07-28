Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülkeye şantaj: Bir haftanız var bize İHA teknolojisini verin, uçakları alın
Türkiye'nin insansız hava aracı sattığı ve bu teknolojinin geliştirmesinde yardımcı olduğu ülkeye bir hafta süre verildi. İşte detaylar...
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Türkiye'nin insansız hava aracı sattığı ve bu teknolojinin geliştirmesinde yardımcı olduğu ülkeye bir hafta süre verildi. İşte detaylar...
Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya devrine ilişkin teklif konusunda Kiev'in önümüzdeki birkaç hafta içinde nihai kararını vermesi gerektiğini açıkladı.
Varşova, bu süre içinde anlaşma sağlanamaması hâlinde uçakların Bulgaristan'a satılabileceğini bildirdi. Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın teklifinin hâlâ geçerli olduğunu ancak sürecin ilerlemesinin tamamen Ukrayna'nın kararına bağlı olduğunu söyledi.
Polonya, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya devretmesi karşılığında gelişmiş İHA teknolojileri, teknik bilgi paylaşımı ve siyasi taahhüt talep ediyor. Kosiniak-Kamysz şöyle konuştu: Teklif hâlâ masada.
Bakan, Ukrayna'nın insansız hava araçları alanında önemli bir kapasite oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: Ukrayna güçlü bir drone sanayii kurdu ve hatta Orta Doğu'ya drone ihraç ediyor. Artık karşılığında ne beklediğimizi söylemenin zamanı geldi. Güçlü oldukları alandaki bilgi birikimi, iş birliği ve kullanabileceğimiz İHA'ların bir kısmının transferini istiyoruz.
Kosiniak-Kamysz, Ukrayna ile yürütülen görüşmelerde bakım, onarım ve finansman konularına odaklanıldığını belirtti. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz: Uçaklar öylesine iyi durumda ki Bulgarlar onları satın almak istiyor. Birisi onlar için ödeme yapmaya hazırsa, gerçekten değerli oldukları anlamına gelir.
Polonya Savunma Bakanlığı daha önce, Ukrayna'nın gelişmiş İHA teknolojilerini paylaşmaması nedeniyle MiG-29 savaş uçaklarının devrine yönelik süreci durdurmuştu. İlk anlaşmaya göre Varşova, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya devredecek, buna karşılık Kiev'den gelişmiş İHA teknolojileri alacaktı. Ancak taraflar arasında uzlaşı sağlanamayınca devir süreci askıya alınmış ve Polonya, Malbork Hava Üssü'nde görev yapan yaşlanan MiG-29 filosunu kademeli olarak hizmetten çekme kararı almıştı. Taraflar daha sonra müzakereleri yeniden başlatırken, Varşova şimdi Kiev'den önümüzdeki birkaç hafta içinde nihai kararını vermesini bekliyor. KAYNAK: GDH HABER
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