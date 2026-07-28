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CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

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CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

CHP'den ayrılan çok sayıda isim Yeni Parti'ye geçerken, İBB ve ABB gibi büyükşehirlerin akibeti merak konusuydu. Bazı isimler İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Yeni Parti'ye katılacağını ileri sürüp yönetimin CHP'den kopacağını ileri sürerken, şimdi bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Kulisleri sarsan iddiaya göre, belediye meclisinde Kılıçdaroğlu'na yakın 40 ismin Yeni Parti'ye dahil olması halinde İBB'nin yönetimi AK Parti'ye geçebilir.

#1
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı dava kapsamında olası bir siyasi yasak gelmesi durumunda, belediye meclisinde yapılacak yeni başkanlık seçiminde dengelerin tamamen değişebileceği iddia edildi. Kulislerde konuşanlara göre, mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın yaklaşık 40 ismin yer değiştirmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçebilir.

#2
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yönetim değişiminin ardından suların durulmadığı süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğine dair çarpıcı bir senaryo gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili davalar Yargıtay tarafından onaylanırsa siyasi yasak getirilmesi ihtimali yer alıyor. Böyle bir durumda yeni başkanın İBB Meclisi üyeleri arasından seçilecek olması, meclisteki parti içi dengeleri kritik bir noktaya taşıyor.

#3
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

Siyasi kulisleri hareketlendiren ve İBB'nin AK Parti'ye geçme durumunu barındıran bu iddiayı, TV 100 ekranlarındaki "Buket Aydın ile Doğrudan" programında gazeteci Aytunç Erkin gündeme getirdi.

#4
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

İBB Meclisi'nde 185 CHP'li üye bulunduğunu hatırlatan Erkin, bu üyelerden önemli bir kısmının eski yönetime yakınlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

"Mecliste 40'a yakın Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) yakın isim olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nın sonuçlanmasıyla birlikte siyasi yasak geleceği için mecliste belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Bu 40 meclis üyesinin bir yer değiştirme sürecinde, o zaman farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek diyorlar."

#6
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

Meclis aritmetiğindeki bu riskli duruma ilişkin tartışmalara katılan gazeteci Barış Yarkadaş ise parti içinde bu kaygının var olduğunu doğruladı. Ekrem İmamoğlu'nun sürece müdahil olduğunu ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bu risk üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıldığını aktaran Yarkadaş, şunları söyledi:

#7
Foto - CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

"Sanırım yeni parti yönetimiyle CHP'nin ilk uzlaşması burada olacak İBB'nin kaybedilmemesi için. İBB hiçbir koşulda AK Parti'ye kaybedilmeyecek."

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