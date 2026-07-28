CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!
CHP'den ayrılan çok sayıda isim Yeni Parti'ye geçerken, İBB ve ABB gibi büyükşehirlerin akibeti merak konusuydu. Bazı isimler İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Yeni Parti'ye katılacağını ileri sürüp yönetimin CHP'den kopacağını ileri sürerken, şimdi bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Kulisleri sarsan iddiaya göre, belediye meclisinde Kılıçdaroğlu'na yakın 40 ismin Yeni Parti'ye dahil olması halinde İBB'nin yönetimi AK Parti'ye geçebilir.