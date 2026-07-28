CHP mi Yeni Parti mi derken... İBB yönetimi bambaşka bir partiye geçebilir!

Meclis aritmetiğindeki bu riskli duruma ilişkin tartışmalara katılan gazeteci Barış Yarkadaş ise parti içinde bu kaygının var olduğunu doğruladı. Ekrem İmamoğlu'nun sürece müdahil olduğunu ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bu risk üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıldığını aktaran Yarkadaş, şunları söyledi: