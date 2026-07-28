Sultan Vahîdüddîn Han'a iade-i itibar yapılmalı, naaşı Şam'dan İstanbul'a getirilmelidir...
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada tarihî bir çağrıda bulundu.
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Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada tarihî bir çağrıda bulundu.
Yazıcı, Osmanlı Devleti’nin son padişahı Sultan Vahîdüddîn Han’ın uzun yıllardır tek taraflı değerlendirmelere konu edildiğini, tarihî şahsiyeti üzerinde süregelen tartışmalar sebebiyle hak ettiği adil muhasebeye tam anlamıyla kavuşamadığını belirterek, tarihin ideolojik önyargılarla değil, arşiv belgeleri, ilmî araştırmalar ve dönemin şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Yazıcı, Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak, Sultan Vahîdüddîn Han’ın tarihî mirasının yeniden ve tarafsız biçimde ele alınması gerektiğine inandıklarını belirterek, devletimizin tarihine ve ecdadına sahip çıkma iradesi doğrultusunda Sultan Vahîdüddîn Han’a iade-i itibar yapılmasının önemli bir tarihî sorumluluk olacağını düşündüklerini kaydetti.
Yazıcı, Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul’un fiilen İtilaf Devletleri’nin denetimi altına girdiğini, Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasî bakımdan büyük bir baskı altına alındığını belirterek, bu ağır şartlar altında Sultan Vahîdüddîn Han’ın hareket alanının büyük ölçüde sınırlandırıldığını, devlet otoritesinin büyük ölçüde zayıfladığını ve can güvenliği konusundaki endişelerin giderek arttığını ifade etti.
Yazıcı, bu dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmesinin de bizzat Sultan Vahîdüddîn Han döneminde gerçekleştiğini belirterek, bu gelişmenin anlamı ve etkisinin tarihçiler arasında farklı şekillerde yorumlanmakla birlikte, Millî Mücadele’nin başlangıcındaki bu görevlendirmenin tarihî önem taşıdığı konusunda geniş bir mutabakat bulunduğunu söyledi.
Yazıcı, 1922 yılında İstanbul’dan ayrılışının ise onu savunan tarihçilerin önemli bir kısmı tarafından bir “kaçış” değil, dönemin olağanüstü şartlarının zorladığı bir ayrılış olarak değerlendirildiğini belirterek, işgal kuvvetlerinin gölgesindeki İstanbul’da hayatının tehlikede olduğu yönündeki değerlendirmelerin bu kararın arka planını oluşturan unsurlar arasında gösterildiğini ifade etti.
Yazıcı, düşünülmesi gerektiğini belirterek, eğer Sultan Vahîdüddîn Han şahsî menfaat peşinde olsaydı, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarının paha biçilmez hazinelerinden yalnızca küçük bir parçayı dahi yanında götürmesinin ömrünün sonuna kadar büyük bir servet içinde yaşamasına yeteceğini, buna rağmen devlet hazinesine ait hiçbir kıymeti beraberinde götürdüğüne dair güvenilir bir tarihî kayıt bulunmadığını ifade etti.
Yazıcı, bu durumun onun devlet malına karşı gösterdiği hassasiyet açısından dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğunu kaydetti.
Yazıcı, bir zamanlar üç kıtaya hükmeden bir devletin hükümdarı olan Sultan Vahîdüddîn Han’ın sürgün yıllarında ihtişam içinde değil; büyük maddî sıkıntılar, gurbet ve yalnızlık içerisinde yaşadığını belirterek, 16 Mayıs 1926’da İtalya’nın San Remo şehrinde vefat ettiğini, cenazesinin uzun süre borçları nedeniyle defnedilemediğini, bu tablonun tarihimizin en hüzünlü sayfalarından biri olarak hafızalarda yer aldığını ifade etti.
Yazıcı, kamuoyunda uzun yıllardır anlatılan bir rivayete göre, Sultan Vahîdüddîn Han’ın İstanbul’dan ayrılırken cebindeki sigara tabakasını çıkarıp yanındakilere uzatarak, “Bu milletin malıdır.” dediğinin ifade edildiğini belirtti. Yazıcı, bu anlatının tarihî bir rivayet olmakla birlikte, Sultan Vahîdüddîn Han’a atfedilen devlet malına gösterilen hassasiyetin sembolik bir ifadesi olarak hafızalarda yaşadığını söyledi.
Yazıcı, milletlerin büyük devletlerini yalnız zaferleriyle değil; zor dönemleriyle de hatırladığını, devlet adamlarını yalnızca dönemin siyasî tartışmalarıyla değil, yaşadıkları şartlarla birlikte değerlendirdiğini ifade etti.
Yazıcı, taleplerinin Osmanlı Devleti’nin son padişahının önyargılardan uzak biçimde yeniden değerlendirilmesi, hakkında oluşan tartışmaların ilmî zeminde ele alınması ve devletimizin son hükümdarına karşı tarihî vefa borcunun yerine getirilmesi olduğunu kaydetti. SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇAĞRIMIZDIR Yazıcı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Sultan Vahîdüddîn Han’ın naaşının gerekli diplomatik girişimlerin ardından Şam’dan İstanbul’a getirilmesini, devlet töreniyle karşılanmasını ve ecdadına yakışır şekilde, Sultan II. Mahmud Han Türbesi haziresine defnedilmesi yönündeki taleplerin değerlendirilmesini istedi. Yazıcı, bu adımın yalnızca bir defin işlemi değil; tarihine sahip çıkan büyük Türkiye’nin vefa nişanesi olacağını ifade etti.
Yazıcı, aziz milletimize seslenerek, bugün tarihimize sahip çıkma günü olduğunu ifade etti. Yazıcı, bu çağrının herhangi bir siyasî tartışmanın değil; tarihî vefanın çağrısı olduğunu belirtti.
Yazıcı, Sultan Vahîdüddîn Han’ın naaşının vatan toprağına getirilmesi talebinin hep birlikte gündeme taşınması çağrısında bulundu. Yazıcı, bu tarihî çağrıya destek olunmasını istedi. Yazıcı, tarihine sahip çıkmayan milletlerin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa edemeyeceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.
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