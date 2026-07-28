Sultan Vahîdüddîn Han'a iade-i itibar yapılmalı, naaşı Şam'dan İstanbul'a getirilmelidir...

Yazıcı, bir zamanlar üç kıtaya hükmeden bir devletin hükümdarı olan Sultan Vahîdüddîn Han’ın sürgün yıllarında ihtişam içinde değil; büyük maddî sıkıntılar, gurbet ve yalnızlık içerisinde yaşadığını belirterek, 16 Mayıs 1926’da İtalya’nın San Remo şehrinde vefat ettiğini, cenazesinin uzun süre borçları nedeniyle defnedilemediğini, bu tablonun tarihimizin en hüzünlü sayfalarından biri olarak hafızalarda yer aldığını ifade etti.