Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

İngiltere, Hawk uçağının yerini alacak maliyet etkin bir hızlı jet eğitim uçağı arayışına girmişti. Bunun için ihale açan İngilizlerin yarışmasına TUSAŞ'ın Hürjet'i de katılmıştı. Gelen son haberlere göre, BAE Systems, Boeing ve Saab gibi devler ortaklık kurdu. Bu ortaklığın amacı ise T-7 Red Hawk uçağının İngiltere'ye pazarlanması olarak yorumlandı. Tabloya bakıldığında Hürjet'in İngiltere'ye satılma planı zora girdi.