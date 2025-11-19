  • İSTANBUL
Son Haberler

Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

İngiltere, Hawk uçağının yerini alacak maliyet etkin bir hızlı jet eğitim uçağı arayışına girmişti. Bunun için ihale açan İngilizlerin yarışmasına TUSAŞ'ın Hürjet'i de katılmıştı. Gelen son haberlere göre, BAE Systems, Boeing ve Saab gibi devler ortaklık kurdu. Bu ortaklığın amacı ise T-7 Red Hawk uçağının İngiltere'ye pazarlanması olarak yorumlandı. Tabloya bakıldığında Hürjet'in İngiltere'ye satılma planı zora girdi.

7
#1
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

Tolga Özbek'in haberine göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (RAF) hizmet ömürlerinin sonuna gelmeye başlayan Hawk eğitim uçaklarının yerini alacak yeni platform ihalesi için adımlar hızlandı. Boeing ve Saab tarafından geliştirilen T-7 Red Hawk uçağı, İngiliz savunma devi BAE Systems tarafından pazarlanacak.

#2
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

Anlaşmaya göre ihale öncesinde Saab, Boeing ve BAE Systems, T-7 Red Hawk merkezli bir pilot eğitim sistemi üzerinde işbirliği yapmak için bir niyet mektubu imzaladı.

#3
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

Hazırlanan basın bülteninde Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Bernd Peters, “Boeing, Saab ve şimdi BAE Systems ile birlikte, gelişmiş dördüncü, beşinci ve altıncı nesil savaş uçakları da dahil olmak üzere RAF pilotlarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için yenilikçi eğitim çözümleri sunacak.

#4
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

Bu işbirliği teknolojik yeteneklerimizin en iyisini geliştiriyor, transatlantik sanayi tabanını güçlendiriyor ve işbirlikçi gelişim için fırsatlar sunuyor” dedi.

#5
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

Bilindiği üzere Amerikan T-7 Red Hawk, İngiltere'deki ihalede Leonardo üretimi M-346, Güney Koreli K-50'nin Lockheed Martin versiyonu TF-50 ve TUSAŞ'ın Hürjet'i ile yarışıyordu.

#6
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

ABD, T-7 için yabancı ülke ararken İngiltere’nin jet eğitim uçağında alternatiflerinden biri de TUSAŞ’ın HÜRJET’i. İngiltere Başbakanı Starmer, Eurofighter anlaşması öncesinde uçağı ile Mürted’e gelmiş ve TUSAŞ tesislerinde inceleme ziyareti yapmıştı.

#7
Foto - Türkiye'nin Hürjet'i o ülkeye satma planı maalesef çok zorlaştı

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demirci, MMU KAAN ve HÜRJET hakkında bilgi vermişti. Sonrasında TUSAŞ ile BAE Systems arasında insansız hava sistemleri konusunda iş birliği anlaşması yapılmıştı. İlk teslimatı 2026’da Türk Hava Kuvvetleri’ne yapılacak HÜRJET için testler sürerken İspanya’ya ihracat gerçekleştirildi. İspanya, 1960’lı yıllarda montajını kendi ülkesinde yaptığı F-5’lerini HÜRJET ile değiştirecek. İspanyol Hava Kuvvetleri opsiyonlarla toplam 45 adet HÜRJET’i 3 milyar 120 milyon Euro’ya satın alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet.H.

Abilerim sizler daha iyi bilirdiniz. Acizane aklımla hürmetler acilen silahlandırın ve KAAN gelene kadar boşluğu doldursun. Bu iş için illada sahada sıkıntı yaşamamıź gerekmiyor. Saygılar.

Salim

Yatırım düşüte olana değil yükselene yapılır, kendileri bilir, 200 yıldır yaptıkları tek şey bölmek, bölünmek, mühendisimizin alın teri, şehidimizin kanı civata olmuş bu mukaddes eseri biraraya getirmiş, nasip olmaz zaten, size hakeden kardeş halklar alsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
