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Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

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Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

Türk savunma sanayiinin füze teknolojilerindeki atılımı yeni bir aşamaya taşınıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, hipersonik balistik füze TAYFUN Blok-4'ün testlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü ve testlerin tamamlanmasının ardından seri üretimin başlayacağını açıkladı. İHA-300 ise 250 kilometrenin üzerindeki hedefi tam isabetle vurarak Türkiye'nin havadan uzun menzilli vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi.

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Foto - Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

TAYFUN Blok-4 için son viraj Türkiye'nin uzun menzilli füze teknolojilerinde geliştirdiği en dikkat çekici sistemlerden TAYFUN ailesi büyümeye devam ediyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için bulunduğu Aksaray'da TAYFUN Blok-4 ve İHA-300 projelerindeki son durumu anlattı. Türkiye'nin hipersonik balistik füze kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıması hedeflenen TAYFUN Blok-4'te çalışmaların plan doğrultusunda sürdüğünü açıklayan İkinci, test sürecinin ardından seri üretim aşamasına geçileceğinin müjdesini verdi.

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Foto - Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

“Çok kısa zamanda envantere alınacak noktaya ulaşacağız” TAYFUN Blok-4'ün testlerinin sürdüğünü belirten İkinci, şu ifadeleri kullandı: “TAYFUN Blok-4'ün de bütün çalışmaları plana uygun olarak devam ediyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde de onu envantere alacak bir noktaya ulaştıracağız. Testleri devam ediyor. İnşallah o testlerden sonra da seri üretimleri çok yakında başlayacak.” Bu açıklamayla birlikte Türkiye'nin füze programında gözler TAYFUN Blok-4'ün tamamlanacak testlerine çevrildi.

#3
Foto - Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

Mach 5'in üzerinde hız TAYFUN Blok-4, yaklaşık 10 metrelik uzunluğu, 938 milimetrelik çapı ve 7 tonu aşan ağırlığıyla TAYFUN ailesinin dikkat çeken üyelerinden biri. Füzenin Mach 5'in üzerindeki hipersonik hızlara ulaşması hedefleniyor. Elektronik harp şartlarında görev yapabilmesi, farklı hedeflere karşı kullanılabilecek harp başlığı seçenekleri ve yüksek sürati TAYFUN Blok-4'ün öne çıkan kabiliyetleri arasında gösteriliyor. Füzenin menzilinin 1000 kilometrenin üzerine çıkabileceğine ilişkin çeşitli değerlendirmeler bulunmakla birlikte bu rakam resmi makamlarca doğrulanmış bir operasyonel menzil olarak açıklanmış değil.

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Foto - Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

Türkiye'nin füze ailesine bir güç daha: İHA-300 ROKETSAN'ın dikkat çeken bir diğer sistemi ise İHA-300 oldu. Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen havadan yere süpersonik balistik füze İHA-300, gerçekleştirilen atış testinde 250 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. İkinci, sistemin önemini anlatırken İHA-300'ün yalnızca yeni bir mühimmat olmadığını, Türkiye'nin SİHA ve savaş uçaklarının uzun mesafeden vuruş kabiliyetini artıracak yeni bir füze ailesinin parçası olduğunu vurguladı.

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Foto - Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

AKINCI'nın yumruğu daha uzağa erişiyor İHA-300'ün özellikle Türk SİHA'larının ateş gücünü ileri taşıması bekleniyor. İkinci, İHA-122 ve İHA-230'un ardından geliştirilen yeni sistemle ulaşılan seviyeye ilişkin, SİHA'ların 300 kilometrenin, savaş uçaklarının ise 500 kilometrenin üzerindeki hedeflere angaje olabilmesine yönelik bir kabiliyet alanından söz etti. ROKETSAN'ın bu mesafeleri daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İkinci, geliştirilen füze ailesinin Türk savaş uçakları ve SİHA'larına önemli bir vuruş üstünlüğü kazandıracağını ifade etti. 250 kilometrenin ötesinde tam isabet İHA-300'ün son başarısı 11 Eylül'de gerçekleştirilen testle kayıtlara geçti. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına ilerledi. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta AKINCI'dan bırakılan ROKETSAN üretimi İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki mesafeden deniz hedefini tam isabetle vurdu. Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin AKINCI'ya entegrasyonunun tamamlanmasının ardından İHA-300 ile menzil ve vuruş gücünde yeni bir basamağa çıkılmış oldu.

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Foto - Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

Gökyüzünden hipersonik hıza Türkiye'nin füze hamlesi büyüyor Bir tarafta testlerini tamamlayarak seri üretime geçmeye hazırlanan TAYFUN Blok-4, diğer tarafta AKINCI üzerinden 250 kilometrenin ötesindeki hedefi vuran İHA-300... ROKETSAN'ın üzerinde çalıştığı yeni nesil sistemler, Türkiye'nin kara konuşlu uzun menzilli füze kabiliyetiyle havadan fırlatılan uzun menzilli mühimmat kapasitesini aynı anda geliştirdiğini ortaya koyuyor. TAYFUN Blok-4'ün testlerinin tamamlanması ve İHA-300 ailesinin geliştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun mesafedeki kritik hedeflere karşı sahip olduğu seçeneklerin daha da genişlemesi hedefleniyor.

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