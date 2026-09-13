Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor

AKINCI'nın yumruğu daha uzağa erişiyor İHA-300'ün özellikle Türk SİHA'larının ateş gücünü ileri taşıması bekleniyor. İkinci, İHA-122 ve İHA-230'un ardından geliştirilen yeni sistemle ulaşılan seviyeye ilişkin, SİHA'ların 300 kilometrenin, savaş uçaklarının ise 500 kilometrenin üzerindeki hedeflere angaje olabilmesine yönelik bir kabiliyet alanından söz etti. ROKETSAN'ın bu mesafeleri daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İkinci, geliştirilen füze ailesinin Türk savaş uçakları ve SİHA'larına önemli bir vuruş üstünlüğü kazandıracağını ifade etti. 250 kilometrenin ötesinde tam isabet İHA-300'ün son başarısı 11 Eylül'de gerçekleştirilen testle kayıtlara geçti. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına ilerledi. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta AKINCI'dan bırakılan ROKETSAN üretimi İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki mesafeden deniz hedefini tam isabetle vurdu. Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin AKINCI'ya entegrasyonunun tamamlanmasının ardından İHA-300 ile menzil ve vuruş gücünde yeni bir basamağa çıkılmış oldu.