Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward da Türk havacılık ve uzay sanayisinin son 20 yılda önemli büyüme kaydettiğini belirterek, Türkiye'de 20 yıldır çalıştığını ve bu süreçte Türk havacılık sektörünün önemli bir dönüşüm geçirdiğine tanıklık ettiğini anlattı. Türkiye'ye ilk geldiği dönemde küçük metal uçak parçalarının üretimine yönelik sınırlı kapsamda offset sözleşmelerinin bulunduğuna dikkati çeken Ward, bugün Türk havacılık ve uzay sanayisinin Airbus için çok daha büyük ölçekli üretim gerçekleştirdiğini ifade etti. Ward, "Türk havacılık ve uzay sektörüne baktığınızda Airbus montajları için dolu olan binalar var. İlk geldiğimde yıllık 35 milyon dolar harcanıyordu, şimdi ise 750 milyon dolar harcıyoruz. Üstelik bu rakam katlanarak büyüyor. Gittikçe daha fazla iş yapıyoruz." diye konuştu.