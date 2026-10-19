Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak
Küresel havacılık devi Airbus'ın üst düzey yöneticileri, Türk havacılık ve uzay sanayisinin son 20 yılda katettiği devasa mesafeye ve geçirdiği tarihi dönüşüme dikkat çekti. İstanbul'un küresel hava ulaşımının merkez üssü haline geldiğini belirten yetkililer, önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'deki uçak filosunun iki katından fazla büyüyeceğini öngördü. Türk yapımı eğitim jeti HÜRJET'in İspanya'ya ihraç edilmesini stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiren Airbus yöneticileri, Türkiye ile sanayi iş birliğinin katlanarak artacağını vurguladı.