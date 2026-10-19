  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu Herkes ters köşe olacak! Yunanistan’dan, Türkiye’nin burnunun dibindeki ada için beklenmedik karar Meğer zamanında hepsi birer şehirmiş! Türkiye’nin ilçe statüsüne düşürülen eski illeri şaşkına çevirdi Ve beklenen adım atılıyor! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis’e geliyor Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir İnegöl’de “kız meselesi” iddiası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Küresel havacılık devi Airbus'ın üst düzey yöneticileri, Türk havacılık ve uzay sanayisinin son 20 yılda katettiği devasa mesafeye ve geçirdiği tarihi dönüşüme dikkat çekti. İstanbul'un küresel hava ulaşımının merkez üssü haline geldiğini belirten yetkililer, önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'deki uçak filosunun iki katından fazla büyüyeceğini öngördü. Türk yapımı eğitim jeti HÜRJET'in İspanya'ya ihraç edilmesini stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiren Airbus yöneticileri, Türkiye ile sanayi iş birliğinin katlanarak artacağını vurguladı.

1
#1
Foto - Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Airbus Pazar Analizi ve Tahminleri Başkan Yardımcısı Antonio Da Costa ile Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel havacılığın geleceğinin siyasi ve coğrafi gelişmelerden etkilendiğine dikkati çeken Costa, İstanbul'un mevcut büyüme performansının gelecek dönem açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

#2
Foto - Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Costa, Türkiye'nin hava ulaşımında güçlü büyüme potansiyelinin bulunduğunu vurgulayarak, "İstanbul'un uluslararası hava trafiğinde giderek daha önemli bir konuma ulaşmasını bekliyoruz. Siyasi ve coğrafi gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak gelecekte nereye ulaşılacağını görmek her zaman zor. Yine de İstanbul'un güçlü bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. İstanbul, halihazırda önemli bir aktarma noktası ve gelecekte daha da önemli bir aktarma merkezi haline gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Türkiye'nin gelecek 20 yıllık hava yolu taşımacılığı potansiyeline değinen Costa, ülkedeki uçak filosunun iki kattan fazla büyümesinin beklendiğini ve Türkiye'deki toplam hava yolu pazarı için yaklaşık 1800 uçağa ihtiyaç olacağını söyledi. Costa, hava yolu yolcu sayısı ve trafiğinde gelecek 20 yılda önemli artışlar öngördüklerine işaret ederek, "Büyüme için harika bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bir diğer ilginç faktör de yolcu sayısının ve trafiğin önümüzdeki 20 yıl içinde iki kattan fazla hatta üç katına çıkmasını beklememiz. Buna ek olarak bağlantılı uçuş trafiğinde ve Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden turist sayısında güçlü bir artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward da Türk havacılık ve uzay sanayisinin son 20 yılda önemli büyüme kaydettiğini belirterek, Türkiye'de 20 yıldır çalıştığını ve bu süreçte Türk havacılık sektörünün önemli bir dönüşüm geçirdiğine tanıklık ettiğini anlattı. Türkiye'ye ilk geldiği dönemde küçük metal uçak parçalarının üretimine yönelik sınırlı kapsamda offset sözleşmelerinin bulunduğuna dikkati çeken Ward, bugün Türk havacılık ve uzay sanayisinin Airbus için çok daha büyük ölçekli üretim gerçekleştirdiğini ifade etti. Ward, "Türk havacılık ve uzay sektörüne baktığınızda Airbus montajları için dolu olan binalar var. İlk geldiğimde yıllık 35 milyon dolar harcanıyordu, şimdi ise 750 milyon dolar harcıyoruz. Üstelik bu rakam katlanarak büyüyor. Gittikçe daha fazla iş yapıyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Türkiye'deki havacılık sanayisinin gelecek dönemine ilişkin Ward, ülkenin dinamik yapısı dolayısıyla 20 yıllık tahminlerde bulunmanın zor olduğunu ancak gelecek 5-6 yılda Türkiye ile Avrupa arasındaki sanayi işbirliğinin daha da güçleneceğini düşündüğünü belirtti. Ward, Türkiye ile Avrupa arasındaki işbirliğinin iki yönlü geliştiğine dikkati çekerek, "Şimdi Türk yapımı eğitim jeti HÜRJET'i İspanya'ya ihraç ediyoruz. Artık sadece ürün almakla kalmıyoruz, ürünleri ihraç da ediyoruz. Bence bu ortaklık unsuru, büyüme göreceğimiz alanlardan biri olacak." görüşünü paylaştı.

#6
Foto - Türkiye’nin gururu HÜRJET, Avrupa’nın dengesini bozdu: Filolar iki katına çıkacak, jetler kapışılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HÜRJET

Bizim HÜRJET ile abd nin F16 larından farkı mühimmatı. Onuda, görünmezliği en kısa zamanda halledersek işte düşmanım o zaman korksun. Zarafeti kendinden küçük KAAN HÜRJ̌ET VATANA HAYIRLI OLSUN.

Murat tok

Ne zaman motorlarını biz yapacağız.o zaman övünürüm.Motorlar Amerikadan ve başka ülkelerden geldiği sürece hepsi boş laf
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!
Dünya

Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!

Okullarda başörtüsünü yasaklayan ve İslam'a savaş açan Azerbaycan'ın Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev,..
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!
Gündem

Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!

Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen bir defin sırasında kalabalık bir grubun bir mezarı yarışırcasına hızla toprakla doldurduğu görüntüler, ..
Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Dünya

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, 24 saatten kısa sürede topraklarına düşen beş insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunu belirterek Mosk..
Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin
Kadın - Aile

Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin

5 bardak şeker ilave edin, hazırlık yaparken kozalakları suda bekletmek 1 gün sürüyor.

Küresel sermayenin sömürü çarkına ibretlik deşifre! Mert Başaran patronların ve vakıfların gizli ajandasını tek tek patlattı!
Gündem

Küresel sermayenin sömürü çarkına ibretlik deşifre! Mert Başaran patronların ve vakıfların gizli ajandasını tek tek patlattı!

Finans analisti Mert Başaran, büyük şirketlerin ve küreselci sermaye odaklarının "kadın istihdamı" maskesi altında yürüttüğü kirli oyunu ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23