Meğer zamanında hepsi birer şehirmiş! Türkiye’nin ilçe statüsüne düşürülen eski illeri şaşkına çevirdi

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin mülki idare yapısında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, geçmişin gururlu vilayet merkezlerinin ilçe statüsüne düşürülmesine yol açtı. Üsküdar, Çatalca, Siverek, Kozan ve Gelibolu gibi günümüzün popüler ilçelerinin bir dönem bağımsız birer vilayet olarak yönetildiği gerçeği görenleri şaşkınlığa uğrattı. Aralarında Kırşehir, Bitlis ve Ardahan'ın da bulunduğu bazı yerleşim yerleri ise yıllar süren mücadelelerin ardından il unvanlarını yeniden kazanmayı başardı.