ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi
TUSAŞ tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri zorunlu bir iniş yaptı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TUSAŞ tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri zorunlu bir iniş yaptı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
GDH Haber'de yer alan habere göre, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait T129 ATAK taarruz helikopteri, Benue eyaletinin Makurdi kentinde teknik arıza nedeniyle tarım arazisine zorunlu iniş yaptı.
Tse-Igboji bölgesinde yaklaşık 10.48'de gerçekleşen olayda helikopterin gövde bütünlüğünü koruduğu görüldü. İlk bilgilere göre mürettebat, uçuş sırasında teknik bir arıza tespit edilmesinin ardından güvenli şekilde acil iniş gerçekleştirdi. Olayın kaza sonucu gerçekleşen bir düşüş olmadığı belirtilirken, arızanın batarya şarj sistemiyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.
Zorunlu inişin ardından helikopterin görüntülerinde gövde bütünlüğünü koruduğu görülüyor.
Mürettebatın durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Nijerya Hava Kuvvetlerinin olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
İlk raporlarda teknik sorunun batarya şarj sistemiyle ilgili olduğu belirtilse de arızanın kesin nedeni henüz doğrulanmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, helikopterin teknik durumu ve inişe neden olan arızanın kaynağı inceleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23