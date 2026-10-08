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ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

TUSAŞ tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri zorunlu bir iniş yaptı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

GDH Haber'de yer alan habere göre, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait T129 ATAK taarruz helikopteri, Benue eyaletinin Makurdi kentinde teknik arıza nedeniyle tarım arazisine zorunlu iniş yaptı.

#2
Foto - ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

Tse-Igboji bölgesinde yaklaşık 10.48'de gerçekleşen olayda helikopterin gövde bütünlüğünü koruduğu görüldü. İlk bilgilere göre mürettebat, uçuş sırasında teknik bir arıza tespit edilmesinin ardından güvenli şekilde acil iniş gerçekleştirdi. Olayın kaza sonucu gerçekleşen bir düşüş olmadığı belirtilirken, arızanın batarya şarj sistemiyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.

#3
Foto - ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

Zorunlu inişin ardından helikopterin görüntülerinde gövde bütünlüğünü koruduğu görülüyor.

#4
Foto - ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

Mürettebatın durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Nijerya Hava Kuvvetlerinin olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

#5
Foto - ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

İlk raporlarda teknik sorunun batarya şarj sistemiyle ilgili olduğu belirtilse de arızanın kesin nedeni henüz doğrulanmadı.

#6
Foto - ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, helikopterin teknik durumu ve inişe neden olan arızanın kaynağı inceleniyor.

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