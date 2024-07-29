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Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

2024-07-29 23:34:26
Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü, kuşlar, yavru balıklar ve diğer canlılar için önemli bir beslenme alanı olma özelliği taşıyor.

#2
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Göçmen kuşların konaklama yerleri arasında yer alan lagün, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

#3
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Çakalburnu Lagünü nerede?

#4
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Çakalburnu Lagünü veya Çakalburnu Dalyanı, Türkiye'nin İzmir ilinde, İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan lagündür.

#5
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Balçova ilçesine bağlı Bahçelerarası Mahallesi'nde, İnciraltı Kent Ormanı'nın batısındadır.

#6
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Birinci derece sit alanı statüsünde olan lagünde 121 kuş türüne rastlanmaktadır.

#7
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Bu türler arasında flamingo, tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakarmeke, yalıçapkını, çulluk, gümüş martı, uzunbacak, kesik kolyeli yağmur kuşu, deniz kırlangıcı ve kızılbacak yer almaktadır.

#8
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

Son yıllarda kuş popülasyonunda azalma tespit edildi.

#9
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

#10
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

#11
Foto - Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü

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