2024-07-29 23:34:26 Türkiye’nin gizli cenneti: Çakalburnu Lagünü
İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü objektiflere yansıdı.
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İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü objektiflere yansıdı.
İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü, kuşlar, yavru balıklar ve diğer canlılar için önemli bir beslenme alanı olma özelliği taşıyor.
Göçmen kuşların konaklama yerleri arasında yer alan lagün, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.
Çakalburnu Lagünü nerede?
Çakalburnu Lagünü veya Çakalburnu Dalyanı, Türkiye'nin İzmir ilinde, İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan lagündür.
Balçova ilçesine bağlı Bahçelerarası Mahallesi'nde, İnciraltı Kent Ormanı'nın batısındadır.
Birinci derece sit alanı statüsünde olan lagünde 121 kuş türüne rastlanmaktadır.
Bu türler arasında flamingo, tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakarmeke, yalıçapkını, çulluk, gümüş martı, uzunbacak, kesik kolyeli yağmur kuşu, deniz kırlangıcı ve kızılbacak yer almaktadır.
Son yıllarda kuş popülasyonunda azalma tespit edildi.
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