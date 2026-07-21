Türkiye'nin giyim devi Koton kötü haberi duyurdu: Saldırıya uğradık
Türkiye'nin mağazıcılık devi Koton, KAP'a yaptığı bildirimde iki deposunun saldırıya uğradığını ve zarar gördüğünü duyurdu. İşte detaylar...
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Türkiye'nin mağazıcılık devi Koton, KAP'a yaptığı bildirimde iki deposunun saldırıya uğradığını ve zarar gördüğünü duyurdu. İşte detaylar...
Koton Mağazacılık, Ukrayna’nın Rusya’ya düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında şirketin stoklarının bulunduğu iki deponun hasar gördüğünü duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 17 Temmuz’da gerçekleştirilen saldırılardan Koton’un Rusya’daki e-ticaret operasyonlarını yürüttüğü pazar yerlerinden Wildberries’e ait iki deponun etkilendiği belirtildi.
İlk değerlendirmelere göre depolardaki stokların bir bölümünün zarar gördüğü aktarıldı. Zarar gören stokların tutarının, şirketin 31 Mart 2026 tarihli finansal tablolarında yer alan toplam varlıklarının yaklaşık binde 4’üne karşılık geldiği bildirildi.
Koton, hasarın şirketin finansal durumu, faaliyetleri ve operasyonel sürekliliği üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini açıkladı.
Açıklamanın tamamında şöyle denildi: "17 Temmuz 2026 tarihinde Ukrayna tarafından Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucunda, Şirketimizin Rusya'daki e-ticaret operasyonlarını yürüttüğü pazar yerlerinden biri olan Wildberries'e ait iki depo hasar görmüştür. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, söz konusu depolarda bulunan stoklarımızın bir kısmı etkilenmiş olup, zarara uğrayan stoklarımızın tutarı 31.03.2026 tarihli finansal tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın yaklaşık binde dördüne (yüzde 0,4) karşılık gelmektedir. Mevcut değerlendirmeler çerçevesinde, söz konusu hasarın Şirketimizin finansal durumu, faaliyetleri ve operasyonel sürekliliği üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.
Wildberries tarafından hasar tespit çalışmaları sürdürülmekte olup, olaydan etkilenen iş ortaklarını destekleyici uygulamaların devreye alınacağı açıklanmıştır. Ayrıca, Şirketimizce, depolardaki stoklarına ilişkin mevcut sigorta poliçeleri kapsamında, hasar tespit ve tazmin süreçleri yerel ve bölgesel sigorta brokerlarımız ile koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir." GAZETE OKSİJEN
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