Türkiye'nin giyim devi Koton kötü haberi duyurdu: Saldırıya uğradık

Açıklamanın tamamında şöyle denildi: "17 Temmuz 2026 tarihinde Ukrayna tarafından Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucunda, Şirketimizin Rusya'daki e-ticaret operasyonlarını yürüttüğü pazar yerlerinden biri olan Wildberries'e ait iki depo hasar görmüştür. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, söz konusu depolarda bulunan stoklarımızın bir kısmı etkilenmiş olup, zarara uğrayan stoklarımızın tutarı 31.03.2026 tarihli finansal tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın yaklaşık binde dördüne (yüzde 0,4) karşılık gelmektedir. Mevcut değerlendirmeler çerçevesinde, söz konusu hasarın Şirketimizin finansal durumu, faaliyetleri ve operasyonel sürekliliği üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.