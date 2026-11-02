Türkiye'nin getireceği doğalgazla ilgili o ülkeden olay açıklama: Sızlanmayı bırakın izin istemeyeceğiz

Türkiye'den KKTC'ye su teminini sağlayan Asrın Projesi'nin ardından doğal gazın da Ada'ya ulaştırılacağını belirten Üstel, "Asrın Projesi ile Ada'ya ulaştırılan sudan sonra, doğal gaza da kavuşacak olan Kıbrıs Türk halkı için bu hat, yalnızca bir enerji projesi değil, Anavatan Türkiye ile arasındaki kopmaz bağın en somut nişanelerinden biri olacaktır" dedi. Rum liderliğine iş birliği çağrısında bulunan Ünal Üstel, "Kıbrıs Rum liderliği, uluslararası alanda takdir toplayan ve Kıbrıs Türk halkının refahına katkı sağlayan projeleri şikayet etmek yerine, iş birliği yollarını aramalıdır. Türk tarafı olarak hem su hem de doğal gaz konusunda Rum liderliğine kapımız her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.