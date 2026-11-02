Ayasofya’nın altında ne var? İlerledikçe yeni bölümler ortaya çıkıyor
Yüzyıllardır İstanbul’un kalbinde yükselen Ayasofya’nın görünen ihtişamının altında bambaşka bir dünya bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı son bilgiler, yapının altındaki tünel, mahzen ve su kanallarının gizemini yeniden gündeme taşıdı. Yer altından bugüne kadar yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarılırken, ekiplerin ilerledikçe daha önce ulaşılamayan yeni mekânlarla karşılaştığı açıklandı. Peki Ayasofya’nın altında daha neler var?