Ayasofya’nın altında ne var? İlerledikçe yeni bölümler ortaya çıkıyor

İLERLEDİKÇE YENİ MEKÂNLAR ORTAYA ÇIKIYOR Yer altındaki çalışmalar sırasında bazı bölümlerde ilerleyen ekiplerin yeni mekânlara ulaştığını açıklayan Ersoy, sistemin bütün bağlantılarının ve tarihsel işlevlerinin henüz tam olarak ortaya çıkarılamadığını belirtti. Bazı geçitlerin bir insanın içerisinde yürüyebileceği büyüklükte olduğu biliniyor. Tünellerin bir bölümünün İstanbul'un eski su sistemiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Yağmur suyunun tahliyesi ve suyun dağıtılması gibi amaçlarla kullanılmış bölümler üzerinde çalışmalar sürüyor. Ancak yer altındaki bütün yapıların hangi amaçlarla kullanıldığı henüz bilinmiyor.