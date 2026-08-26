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'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

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'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Gelecek Partisi’nin feshedilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu’nun Katar Emiri’nin dış politika başdanışmanı olacağı iddiası gündeme gelirken, Davutoğlu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

#1
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Gazeteci yazar Sebahattin Önkibar'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Katar Emiri'nin dış politika başdanışmanı olacağı yönündeki iddiasına Davutoğlu'nun basın danışmanı Ufuk Karcı'dan yanıt geldi.

#2
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Sebahattin Önkibar, Youtube kanalında yayımladığı programda Ahmet Davutoğlu'nun Katar Emiri'ne danışmanlık görevi üstleneceğini öne sürdü.

#3
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Önkibar, iddiasını haber kaynağının yüzde 100 teyit ettiğini belirterek, “Davutoğlu, Katar Emiri'nin dış politikada başdanışmanı oluyor. Türkiye'nin yakın geçmişteki başbakanı bundan sonra Katar Emiri'ne akıl verecek” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Davutoğlu'nun basın danışmanı Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaya yanıt verdi.

#5
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Karcı, Davutoğlu'nun Katar'ın vefat eden Emiri başta olmak üzere mevcut Emir ve bölgedeki birçok devlet ve hükümet başkanıyla uzun yıllara dayanan dostluk ve istişare ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

#6
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Davutoğlu'nun başbakanlık görevini bıraktıktan sonra kendisine yönelik yapılan fahri veya resmi hiçbir makam teklifini kabul etmediğini belirten Karcı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir unvana ihtiyaç duymadığını ifade etti. Karcı, açıklamasında Davutoğlu'na Katar Emiri'nin danışmanlığı veya benzeri bir görev verildiği yönündeki iddiaları “mesnetsiz” olarak nitelendirdi.

#7
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Karcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Ahmet Davutoğlu'na Katar Emiri'nin danışmanlığı veya benzeri bir görev verildiği yönündeki mesnetsiz iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz.” Karcı ayrıca kamuoyundan, resmi bir dayanağı bulunmayan bu tür iddialara itibar etmemesini istedi.

#8
Foto - 'Türkiye'nin eski başbakanı Katar Emirine danışman olacak' iddiası: Ve flaş açıklama geldi

Ufuk Karcı'nın açıklamasının tamamı şöyle: "Sayın Ahmet Davutoğlu’nun vefat eden Katar Emiri başta olmak üzere, mevcut Emir ile birlikte bölgedeki birçok devlet ve hükümet başkanıyla uzun yıllara dayanan dostluk ve istişare ilişkileri kamuoyunca bilinmektedir. Sayın Başbakanımız, başbakanlık görevini bıraktıktan sonra; kendisine yönelik yapılan fahri veya resmi hiçbir makam teklifini kabul etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı da herkesçe rahatlıkla bilinmektedir. Bu nedenle, Sayın Ahmet Davutoğlu’na Katar Emiri’nin danışmanlığı veya benzeri bir görev verildiği yönündeki mesnetsiz iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Kamuoyunun, herhangi bir resmî dayanağı bulunmayan bu tür iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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