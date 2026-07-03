Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

MAPEG'in kararına göre Arar Petrol AŞ'ye Hatay'da iki ayrı saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan bir saha olmak üzere toplam üç bölgede petrol arama izni verildi. Böylece şirket, belirlenen sahalarda petrol arama faaliyetlerini yürütme hakkına sahip olacak.