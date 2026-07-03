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Ekonomi
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Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

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Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ünlü şirkete onay çıktı, yerin altına iniliyor.

#1
Foto - Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) petrol arama ruhsatlarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

Karar kapsamında Arar Petrol AŞ'nin yaptığı başvurular değerlendirilirken, şirkete üç ayrı bölgede petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

#3
Foto - Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

MAPEG'in kararına göre Arar Petrol AŞ'ye Hatay'da iki ayrı saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan bir saha olmak üzere toplam üç bölgede petrol arama izni verildi. Böylece şirket, belirlenen sahalarda petrol arama faaliyetlerini yürütme hakkına sahip olacak.

#4
Foto - Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre verilen petrol arama ruhsatları 5 yıl süreyle geçerli olacak.Bu süre içerisinde şirketin ruhsatlandırılan sahalarda arama faaliyetlerini gerçekleştirmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

Karar kapsamında Hatay'da 25 bin 550 hektar ve 62 bin 336 hektar büyüklüğündeki iki ayrı saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık alanda petrol arama çalışmaları yapılacak.Toplamda 145 bin hektardan fazla alan petrol arama faaliyetlerine açılmış oldu.

#6
Foto - Türkiye'nin enerji haritası her an değişebilir: 3 il için petrol kararı verildi

Uzmanlar, yeni petrol arama ruhsatlarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor.Verilen yeni ruhsatlarla birlikte bölgedeki petrol arama çalışmalarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

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