İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!
TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanırken, en yüksek kira fiyatlarına sahip iller de belli oldu. İşte kirası en yüksek olan iller...
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TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanırken, en yüksek kira fiyatlarına sahip iller de belli oldu. İşte kirası en yüksek olan iller...
KİRA ZAM ORANI YÜZDE 32,03 OLDU Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde 2,03 oldu.
İŞTE KİRA FİYATLARININ EN UCUZ VE EN PAHALI OLDUĞU İLLER!
HATAY
ADANA
MERSİN
KONYA
TEKİRDAĞ
EDİRNE
AYDIN
YALOVA
KIRKLARELİ
SAKARYA
ARTVİN
KOCAELİ
RİZE
ÇANAKKALE
ANTALYA
TUNCELİ
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
MUĞLA/ derleyen: haber7
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