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İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

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İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanırken, en yüksek kira fiyatlarına sahip iller de belli oldu. İşte kirası en yüksek olan iller...

#1
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 32,03 OLDU Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde 2,03 oldu.

#2
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

İŞTE KİRA FİYATLARININ EN UCUZ VE EN PAHALI OLDUĞU İLLER!

#3
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

HATAY

#4
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

ADANA

#5
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

MERSİN

#6
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

KONYA

#7
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

TEKİRDAĞ

#8
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

EDİRNE

#9
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

AYDIN

#10
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

YALOVA

#11
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

KIRKLARELİ

#12
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

SAKARYA

#13
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

ARTVİN

#14
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

KOCAELİ

#15
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

RİZE

#16
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

ÇANAKKALE

#17
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

ANTALYA

#18
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

TUNCELİ

#19
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

İZMİR

#20
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

ANKARA

#21
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

İSTANBUL

#22
Foto - İşte kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller! Zirvedeki il şaşırttı!

MUĞLA/ derleyen: haber7

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