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Aktüel
82
Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

2023-12-29 07:52:12
Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

"Türkiye'nin en zengin şehri hangisi?" sorusu Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerle birlikte yanıt buldu. 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporununda kişi başına düşen GSYH'de zirvedeki il herkesi şaşırttı. En zengin iller listesinde ilk sırada ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir yer aldı. İşte il il zengin şehirler sıralaması...

#1
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

#2
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL) 81-VAN 54.272

#3
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

80-AĞRI 55.296

#4
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

79- ŞANLIURFA 64.416

#5
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

78-BİTLİS 67.566

#6
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

77-DİYARBAKIR 71.627

#7
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

76-MUŞ 72.894

#8
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

75-KARS 78.092

#9
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

74-TOKAT 78.243

#10
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

73-BİNGÖL 78.587

#11
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

72-ADIYAMAN 79.223

#12
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

71-SİİRT 79.308

#13
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

70-BATMAN 82.052

#14
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

69-HAKKARİ 84.114

#15
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

68-ORDU 84.156

#16
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

67-GİRESUN 85.453

#17
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

66-GÜMÜŞHANE 87.079

#18
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

65-IĞDIR 88.405

#19
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

64-ŞIRNAK 89.753

#20
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

63-ERZURUM 91.804

#21
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

62-MALATYA 93.573

#22
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

61-YOZGAT 93.776

#23
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

60-BAYBURT 97.907

#24
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

59-BARTIN 100.621

#25
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

58-SİNOP 101.000

#26
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

57-ÇORUM 101.522

#27
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

56-TRABZON 102.286

#28
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

55-ELAZIĞ 102.406

#29
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

54-MARDİN 103.083

#30
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

53-OSMANİYE 105.950

#31
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

52-RİZE 108.592

#32
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

51-AMASYA 112.044

#33
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

50-ARDAHAN 112.470

#34
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

49-NİĞDE 113.436

#35
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

48-SAMSUN 113.518

#36
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

47-AFYONKARAHİSAR 114.168

#37
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

46-SİVAS 114.378

#38
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

45-NEVŞEHİR 116.657

#39
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

44-HATAY 116.968

#40
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

43-KİLİS 118.522

#41
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

42-KAHRAMANMARAŞ 121.299

#42
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

41-KARABÜK 121.801

#43
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

40-ISPARTA 125.649

#44
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

39-AYDIN 125.800

#45
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

38-KASTAMONU 129.262

#46
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

37-KIRŞEHİR 131.550

#47
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

36-TUNCELİ 134.369

#48
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

35-AKSARAY 134.484

#49
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

34-BURDUR 135.580

#50
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

33-ADANA 135.798

#51
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

32-KÜTAHYA 139.906

#52
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

31-KONYA 140.328

#53
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

30-ÇANKIRI 140.375

#54
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

29-GAZİANTEP 144.592

#55
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

28-UŞAK 146.685

#56
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

27-KAYSERİ 147.093

#57
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

26-ERZİNCAN 147.559

#58
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

25-EDİRNE 147.752

#59
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

24-DÜZCE 148.095

#60
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

23-BALIKESİR 149.939

#61
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

22-KARAMAN 155.411

#62
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

21-DENİZLİ 156.713

#63
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

20-SAKARYA 158.024

#64
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

19-ZONGULDAK 158.478

#65
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

18-MERSİN 162.806

#66
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

17-ARTVİN 163.520

#67
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

16-KIRIKKALE 167.469

#68
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

15-MANİSA 169.167

#69
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

14-ESKİŞEHİR 183.319

#70
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

13-ÇANAKKALE 183.616

#71
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

12-MUĞLA 186.372

#72
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

11-BOLU 187.561

#73
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

10-ANTALYA 190.499

#74
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

9-BURSA 192.098

#75
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

8-YALOVA 197.475

#76
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

7-KIRKLARELİ 201 355

#77
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

6-BİLECİK 206.662 5-İZMİR 218.779

#78
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

4-ANKARA 230.677

#79
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

3-TEKİRDAĞ 253.501

#80
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

2-İSTANBUL 287.524

#81
Foto - Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

1-KOCAELİ 302.772

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