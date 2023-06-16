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Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadı! Isırığı büyük faciaya neden oluyor

2023-06-16 15:58:23
Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadı! Isırığı büyük faciaya neden oluyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan görüntüler dehşet. Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadılar. Isırığı büyük faciaya neden oluyor. Uzmanlar acil durum ilan etti. Korkulan istila başladı! Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman yollarını şaşırarak insan yaşamına dahil olabiliyor. Gelen son görüntüler ise herkesi şoke etti. Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadılar. Isırığı büyük faciaya neden oluyor. Uzmanlar bölge halkını uyardı. Gördüğünüz gibi kaçın.

#1
Foto - Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadı! Isırığı büyük faciaya neden oluyor

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmekte. Sık sık görüntüler paylaşılırken Elazığ'dan gelen haber herkesi korkuttu. Dev yılan adeta dehşet saçtı. Türkiye'de bulunan en zehirli yılan türü olan engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi. Tek ısırığı ile sağlıklı bir insanı saniyeler içerisinde öldürüyor. Sakın bu yılanlara yaklaşmayın.

#2
Foto - Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadı! Isırığı büyük faciaya neden oluyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde izlenen görüntülerde yılanın zehirli bir engerek yılanı olduğu tespit edildi. Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden olan bu yılan çevereye korku saldı. Görenler evlerinden dışarıya çıkamıyor bile. Uzmanlar ise gelen görüntüler sonrası bölgede acil durum ilan etti. Havaların ısınmasıyla yılan vakaların daha da artacağını belirten yetkililer vatandaşları yılan saldırısına karşı uyardı.

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