Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadı! Isırığı büyük faciaya neden oluyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan görüntüler dehşet. Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadılar. Isırığı büyük faciaya neden oluyor. Uzmanlar acil durum ilan etti. Korkulan istila başladı! Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman yollarını şaşırarak insan yaşamına dahil olabiliyor. Gelen son görüntüler ise herkesi şoke etti. Türkiye'nin en zehirli yılanı! Dev yılanı görenler kapıdan dışarıya adım atamadılar. Isırığı büyük faciaya neden oluyor. Uzmanlar bölge halkını uyardı. Gördüğünüz gibi kaçın.