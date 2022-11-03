Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2. viyadüğü açıldı

ÜÇ VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü ve 150 metre yüksekliğe, 628 metre uzunluğuna sahip Tekkale Viyadüğü'nün yanı sıra Şilenkar Viyadüğü ile Yusufeli Barajı Viyadüğünde çalışmalar tamamlandı. İşaret ve yön levhaları yerleştirilen viyadükler, vatandaşların kullanımı açıldı.