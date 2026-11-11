Bölgeden en sıcak haber geldi: Türkiye uyarmıştı, Fransız gemisi hareket etti
Doğu Akdeniz'de elektrik kablosu projesi gerilimi devam ederken Fransız gemisinin bölgeden hareket ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Akdeniz'de elektrik kablosu projesi gerilimi devam ederken Fransız gemisinin bölgeden hareket ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında Akdeniz'in altından geçirilmesi planlanan elektrik kablosu projesi, Türkiye'nin itirazları nedeniyle yeni bir gerilime neden oldu. Ankara, kablonun geçeceği Türk deniz yetki alanlarında yürütülecek çalışmalar için önceden bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtirken, Atina yönetimi herhangi bir ülkeden izin alınmasına gerek olmadığını savundu.
Deniz tabanında araştırma yapması planlanan Fransız gemisi Abeille Marengo'nun, iki haftadır demirli bulunduğu Girit limanından pazartesi günü ayrılması bekleniyordu. Yunanistan, çalışmalar öncesinde cuma günü NAVTEX yayımlayarak bölgedeki faaliyetleri duyurdu.
Ancak Türkiye, söz konusu bölgenin kendi yetki alanında bulunduğunu vurgulayarak Yunanistan'ın NAVTEX ilanının geçersiz olduğunu bildirdi.
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de Girit ile GKRY’yi deniz altından birbirine bağlayacak elektrik hattı (GSI) projesi nedeniyle ortaya çıkan gerilimin odağında yer alan Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisi, Türk makamlarından alınan onayın ardından dün akşam saatlerinde Girit’teki Kandiye limanından hareket etti.
Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da iç siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Yunan milliyetçisi haber platformu VoiceNews, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in fotoğrafıyla birlikte bir tavuk görseli kullanarak dikkat çeken bir haber yayımladı. Platformun, "Neden korkuyorsunuz?" başlığıyla yaptığı paylaşımda, hükümetin Türkiye karşısındaki tutumu eleştirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da katıldığı bir konferansta Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini yasalaştırma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Böyle bir adımın Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunan Miçotakis, "Böyle bir girişim Türk-Yunan ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olan gereksiz bir tırmanma teşkil eder. Böyle bir şey gerçekleşirse dinamik bir tepki verilecektir" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın olası tepkisinin karasularının genişletilmesini içerip içermeyeceği sorulan Miçotakis, bu konuda ayrıntıya girmeyeceğini söyledi. Söz konusu seçeneği dışlamadığını da belirtti.
Fransız araştırma gemisi üzerinden yaşanan anlaşmazlığa da değinen Miçotakis, Yunanistan'ın her türlü ihtimale hazırlıklı olduğunu savundu.
Mevcut durumda gerilimin tırmanmasını beklemediğini ifade eden Yunanistan Başbakanı, "Yunanistan her an her türlü ihtimale karşı hazırdır. Şu anda herhangi bir gerilim tırmanması olacağını değerlendirmiyorum, ancak geçmişte zor durumları yönettiğimizi hatırlatmak isterim. 2020 yazını hatırlayın" dedi.
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