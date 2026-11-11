Bölgeden en sıcak haber geldi: Türkiye uyarmıştı, Fransız gemisi hareket etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da katıldığı bir konferansta Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini yasalaştırma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Böyle bir adımın Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunan Miçotakis, "Böyle bir girişim Türk-Yunan ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olan gereksiz bir tırmanma teşkil eder. Böyle bir şey gerçekleşirse dinamik bir tepki verilecektir" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın olası tepkisinin karasularının genişletilmesini içerip içermeyeceği sorulan Miçotakis, bu konuda ayrıntıya girmeyeceğini söyledi. Söz konusu seçeneği dışlamadığını da belirtti.