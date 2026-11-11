Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Otomotiv sektöründe zayıflayan talep ve artan rekabetle birlikte savunmaya geçen şirketler arasında Fransız Renault dikkat çekiyor. Renault, Thales ile geliştirdiği TOUTATIS için 2027'den itibaren aylık 1.000 adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu yılın Haziran ayında açıklanan ortaklık kapsamında Renault'nun, Thales tarafından geliştirilen TOUTATIS adlı gezinen mühimmatın üretimine katkı sağlayacak. Renault'nun resmi açıklamasında, şirketin katkısının drone gövdesi ve yapısının üretimiyle sınırlı olduğu, askeri yükün entegrasyonunun ise Renault'nun teslimatından sonra gerçekleştirileceği belirtildi. Renault'nun Fransız drone üreticisi Turgis Gaillard ile üzerinde çalıştığı bir diğer projenin ise Chorus adını taşıdığı bildirildi. Projenin, uzun menzilli füzelere rakip olabilecek daha büyük bir drone geliştirilmesini öngördüğü ve Renault'nun Le Mans tesisinde aylık 600 adet üretim kapasitesine ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı. Reuters'a göre ilk gösterim aracının 2026 sonuna kadar ortaya çıkarılması planlandı.