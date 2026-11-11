Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar
Koç’un Türkiye’deki ortağı Stellantis kritik olarak görülen fabrikayı kirli bir planın parçası olmak üzere ünlü savunma şirketine satıyor. Detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Koç’un Türkiye’deki ortağı Stellantis kritik olarak görülen fabrikayı kirli bir planın parçası olmak üzere ünlü savunma şirketine satıyor. Detaylar belli oldu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden savaş; enerjiden gıdaya, ulaşımdan havacılığa kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi. Artan hammadde ve işçi maliyetleri, pahalılaşan enerji fiyatları, otomotiv sektöründe satışların düşmesine neden oldu. Hal böyle olunca otomotiv sektörü ya savunma sektörünü de bir iş kolu haline getirdi ya da fabrikalarını askeri ekipman üreticilerine sattı. Alman Volkswagen, ABD’li General Motors, Fransız Renault derken şimdi de Hollanda merkezli Stellantis listeye eklendi.
Koç Holding’le TOFAŞ üzerinden ortaklığı bulunan Stellantis, Kanada’daki fabrikasını zırhlı araç üreticisi Roshel’e satma kararı aldı. Otomotiv devi Stellantis, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Brampton fabrikasını zırhlı araç üreticisi Roshel'e satmak için anlaşmaya vardı. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması halinde tesiste otomobil üretimi duracak. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Stellantis, Toronto yakınlarındaki Brampton fabrikasının satışına ilişkin anlaşmayı pazartesi günü tamamladı. Satış işleminin beklendiği gibi yıl sonuna kadar sonuçlanması halinde Ontario eyaletinin Brampton kentindeki tesiste otomobil üretimi sona erecek. Bünyesinde Peugeot, Fiat, Jeep, Opel gibi markaları barındıran Stellantis İcra Kurulu Başkanı Antonio Filosa, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, şirketin stratejik hedeflerini ilerlettiğini ve savunma sanayisinde yeni fırsatlar oluşturmayı amaçladığını belirtti.
Savunma sanayi ve otomotiv denilince akla ilk gelen dönüşümü Alman Volkswagen gerçekleştiriyor. Volkswagen'in Osnabrück kentindeki fabrikası silah üretim tesisine dönüştürülüyor. 2027'de fabrikada otomobil üretiminin sona ermesinin ardından tesisin aşamalı olarak güvenlik ve savunma alanında "çözümler üretecek" bir merkeze dönüştürüleceği bildirildi. Plana göre İsrailli Aurelius, çoğunluk hissesi sahibi olarak eyaletle birlikte Volkswagen Osnabrück'ü devralacak. Bu sayede tesisin uzun vadede korunması ve burada üretimin sürdürülmesi hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre Osnabrück'teki tesiste, İsrailli savunma devi Rafael ile iş birliği öngörülüyor.
Hava savunma sistemleri, güdümlü füzeler ve elektronik harp sistemleri üreten Rafael, İsrail'in roketlere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullandığı "Iron Dome" (Demir Kubbe) savunma sisteminin de üreticisi olarak biliniyor. Bu fabrikada da Demir Kubbe için parça üretileceği ifade ediliyor.
Otomotiv sektöründe zayıflayan talep ve artan rekabetle birlikte savunmaya geçen şirketler arasında Fransız Renault dikkat çekiyor. Renault, Thales ile geliştirdiği TOUTATIS için 2027'den itibaren aylık 1.000 adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu yılın Haziran ayında açıklanan ortaklık kapsamında Renault'nun, Thales tarafından geliştirilen TOUTATIS adlı gezinen mühimmatın üretimine katkı sağlayacak. Renault'nun resmi açıklamasında, şirketin katkısının drone gövdesi ve yapısının üretimiyle sınırlı olduğu, askeri yükün entegrasyonunun ise Renault'nun teslimatından sonra gerçekleştirileceği belirtildi. Renault'nun Fransız drone üreticisi Turgis Gaillard ile üzerinde çalıştığı bir diğer projenin ise Chorus adını taşıdığı bildirildi. Projenin, uzun menzilli füzelere rakip olabilecek daha büyük bir drone geliştirilmesini öngördüğü ve Renault'nun Le Mans tesisinde aylık 600 adet üretim kapasitesine ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı. Reuters'a göre ilk gösterim aracının 2026 sonuna kadar ortaya çıkarılması planlandı.
Savunma sanayisinde en büyük çeşitlenme ABD’li General Motors’da (GM) yaşanıyor. Markaya aiat Chevrolet Coloradı ZR2 tasarımı üzerine Infantry Squad Vehicle (ISV) adı verilen hafif zırhlı araç üretimi konusunda 10 bin adetlik üretim konusunda çalışmalar yapan GN, ünlü savunma şirketi Lockheed Martin ile de PAC-3 MSE Patriot füze gövdesi (housing) bileşenlerinin üretimi konusunda anlaşma imzaladı. GM ayrıca Chevrolet Silverado 3500HD dually şasisi üzerine kurulan, kabini ve camları olmayan, 3.6 ton (8.000 lb) yük kapasiteli yeni bir insansız lojistik ve yaralı tahliye aracı prototipi geliştirdi.
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