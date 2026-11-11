  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü gazeteci en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Rakamı duyan heyecandan ne yapacağını şaşırdı Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor Canlı yayında bombanın büyüğünü patlattı: İkisi büyükşehir 5 belediye daha AK Parti’ye geçiyor Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde ‘Devre arasında Beşiktaş’a gelecek’ denilmişti! Başkan Adalı’dan Talisca açıklaması Son seçim anketi Türkiye’yi zangır zangır salladı! Arada uçurum var Eski tuğgeneralden Türkiye'ye o savaş uçaklarıyla ilgili kritik uyarı: 2040'ta vereceklerse kendileri kullansın AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı! O kareler ortalığı salladı! Atatürk için okutulan mevlitte şaşırtan görüntü
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Koç’un Türkiye’deki ortağı Stellantis kritik olarak görülen fabrikayı kirli bir planın parçası olmak üzere ünlü savunma şirketine satıyor. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden savaş; enerjiden gıdaya, ulaşımdan havacılığa kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi. Artan hammadde ve işçi maliyetleri, pahalılaşan enerji fiyatları, otomotiv sektöründe satışların düşmesine neden oldu. Hal böyle olunca otomotiv sektörü ya savunma sektörünü de bir iş kolu haline getirdi ya da fabrikalarını askeri ekipman üreticilerine sattı. Alman Volkswagen, ABD’li General Motors, Fransız Renault derken şimdi de Hollanda merkezli Stellantis listeye eklendi.

#2
Foto - Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Koç Holding’le TOFAŞ üzerinden ortaklığı bulunan Stellantis, Kanada’daki fabrikasını zırhlı araç üreticisi Roshel’e satma kararı aldı. Otomotiv devi Stellantis, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Brampton fabrikasını zırhlı araç üreticisi Roshel'e satmak için anlaşmaya vardı. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması halinde tesiste otomobil üretimi duracak. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Stellantis, Toronto yakınlarındaki Brampton fabrikasının satışına ilişkin anlaşmayı pazartesi günü tamamladı. Satış işleminin beklendiği gibi yıl sonuna kadar sonuçlanması halinde Ontario eyaletinin Brampton kentindeki tesiste otomobil üretimi sona erecek. Bünyesinde Peugeot, Fiat, Jeep, Opel gibi markaları barındıran Stellantis İcra Kurulu Başkanı Antonio Filosa, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, şirketin stratejik hedeflerini ilerlettiğini ve savunma sanayisinde yeni fırsatlar oluşturmayı amaçladığını belirtti.

#3
Foto - Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Savunma sanayi ve otomotiv denilince akla ilk gelen dönüşümü Alman Volkswagen gerçekleştiriyor. Volkswagen'in Osnabrück kentindeki fabrikası silah üretim tesisine dönüştürülüyor. 2027'de fabrikada otomobil üretiminin sona ermesinin ardından tesisin aşamalı olarak güvenlik ve savunma alanında "çözümler üretecek" bir merkeze dönüştürüleceği bildirildi. Plana göre İsrailli Aurelius, çoğunluk hissesi sahibi olarak eyaletle birlikte Volkswagen Osnabrück'ü devralacak. Bu sayede tesisin uzun vadede korunması ve burada üretimin sürdürülmesi hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre Osnabrück'teki tesiste, İsrailli savunma devi Rafael ile iş birliği öngörülüyor.

#4
Foto - Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Hava savunma sistemleri, güdümlü füzeler ve elektronik harp sistemleri üreten Rafael, İsrail'in roketlere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullandığı "Iron Dome" (Demir Kubbe) savunma sisteminin de üreticisi olarak biliniyor. Bu fabrikada da Demir Kubbe için parça üretileceği ifade ediliyor.

#5
Foto - Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Otomotiv sektöründe zayıflayan talep ve artan rekabetle birlikte savunmaya geçen şirketler arasında Fransız Renault dikkat çekiyor. Renault, Thales ile geliştirdiği TOUTATIS için 2027'den itibaren aylık 1.000 adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu yılın Haziran ayında açıklanan ortaklık kapsamında Renault'nun, Thales tarafından geliştirilen TOUTATIS adlı gezinen mühimmatın üretimine katkı sağlayacak. Renault'nun resmi açıklamasında, şirketin katkısının drone gövdesi ve yapısının üretimiyle sınırlı olduğu, askeri yükün entegrasyonunun ise Renault'nun teslimatından sonra gerçekleştirileceği belirtildi. Renault'nun Fransız drone üreticisi Turgis Gaillard ile üzerinde çalıştığı bir diğer projenin ise Chorus adını taşıdığı bildirildi. Projenin, uzun menzilli füzelere rakip olabilecek daha büyük bir drone geliştirilmesini öngördüğü ve Renault'nun Le Mans tesisinde aylık 600 adet üretim kapasitesine ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı. Reuters'a göre ilk gösterim aracının 2026 sonuna kadar ortaya çıkarılması planlandı.

#6
Foto - Koç'un ortağından flaş karar: Kirli plan için savunma devine satıyorlar

Savunma sanayisinde en büyük çeşitlenme ABD’li General Motors’da (GM) yaşanıyor. Markaya aiat Chevrolet Coloradı ZR2 tasarımı üzerine Infantry Squad Vehicle (ISV) adı verilen hafif zırhlı araç üretimi konusunda 10 bin adetlik üretim konusunda çalışmalar yapan GN, ünlü savunma şirketi Lockheed Martin ile de PAC-3 MSE Patriot füze gövdesi (housing) bileşenlerinin üretimi konusunda anlaşma imzaladı. GM ayrıca Chevrolet Silverado 3500HD dually şasisi üzerine kurulan, kabini ve camları olmayan, 3.6 ton (8.000 lb) yük kapasiteli yeni bir insansız lojistik ve yaralı tahliye aracı prototipi geliştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı
Gündem

Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu, Yunanistan'ı rezil etti. Sinirlioğlu'nun çıkışı..
2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin
Gündem

2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin

COP31 için dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcıları ağırlayan Antalya’da trafik yükünü azaltmak amacıyla yeni bir karar alındı. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluştur..
COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!
Gündem

COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!

Antalya’da tüm hızıyla devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ulaştırma ve küresel lojistik alanında da kritik..
Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!
Yerel

Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!

Beklenen yağış başladı...Yozgat kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.
Kovulan ABD petrol devi yine geri döndü
Ekonomi

Kovulan ABD petrol devi yine geri döndü

Dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2007'de kovduğu ABD'li petrol devi ExxonMobil, Venezuela ile anlaşmaya vardı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23