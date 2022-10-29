Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 dizi IMDb'nin yaptığı seyirci puanlamasıyla ortaya çıktı! en iyi Türk dizileri arasında çok izlendiği iddia edilen Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi gibi yapımların olmaması şaşırttı. Birinci sıradaki dizi şoke ederken, az reyting topladı diye yayından kaldırılan projelerin de listede olması dikkat çekti. Kült dizi adı altında rekor kırdığı belirtilen iddialı projeler ise listeye girmeyi başaramaması görenleri hayrete düşürdü. O dizi reytinglerde bakın ne yaptı! İşte sizleri tarihte yolculuğa çıkaran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi...