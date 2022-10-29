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Medya
26
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

2022-10-29 17:12:50
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 dizi IMDb'nin yaptığı seyirci puanlamasıyla ortaya çıktı! en iyi Türk dizileri arasında çok izlendiği iddia edilen Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi gibi yapımların olmaması şaşırttı. Birinci sıradaki dizi şoke ederken, az reyting topladı diye yayından kaldırılan projelerin de listede olması dikkat çekti. Kült dizi adı altında rekor kırdığı belirtilen iddialı projeler ise listeye girmeyi başaramaması görenleri hayrete düşürdü. O dizi reytinglerde bakın ne yaptı! İşte sizleri tarihte yolculuğa çıkaran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi...

#1
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

25. SIDIKA - Sıdıka, Atilla Atalay'ın hayalî karakteri Sıdıka üzerine çekilmiş ve 1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayımlanan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. 3 sezondan oluşan dizi, 98. bölümü ile ekranlara veda etti.

#2
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

24. BEN DE ÖZLEDİM- Ben de Özledim, Eflatun Film tarafından yapılıp 2013-2014 yılları arasında Star TV'de yayımlanan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi.

#3
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

23. AVRUPA YAKASI- Avrupa Yakası, yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında atv'de yayımlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. Plato Film stüdyolarında çekilen dizi, 11 Şubat 2004 tarihinde atv'de yayımlanmaya başladı.

#4
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

22. MUTLU OL YETER- 1981 yapımı Türk sinema filmi.

#5
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

21. BİR DEMET TİYATRO- Bir Demet Tiyatro, BKM imzalı, ilk kez 1995 yılbaşı gecesi "MTV-Meclis TV" adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun.

#6
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

20. RAMAZAN GÜZELDİR- Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in birlikte yazıp yönettiği, komedi dizisi.

#7
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

19. HATIRLA SEVGİLİ- Hatırla Sevgili, 2006-2008 yılları arasında atv'de yayınlanan dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. 2 sezondan oluşan dizi, 68. bölümü ile final yaparak sona erdi.

#8
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

18. ÇEMBERİMDE GÜL OYA- Çemberimde Gül Oya, Çağan Irmak tarafından yönetilmiş tarihsel türdeki Türk televizyon dizisidir.

#9
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

17. KARDEŞ PAYI- Kardeş Payı, Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını ve Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 13 Şubat 2014 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başladı.

#10
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

16. SUSKUNLAR- Suskunlar, Tims Productions tarafından yapılan 2012 yapımı Show TV'de yayımlanan dram ve gerilim türündeki Türk televizyon dizisidir

#11
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

15. ÜSKÜDAR'A GİDERKEN- Üsküdar'a Giderken, 2011 yapımı Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, Kanal D'de yayımlanan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 13. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti.

#12
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

14. KAYGISIZLAR- Kaygısızlar, senaryosunu Tükenmezkalem Film Grubu'nun yazdığı, 1994-1998 yılları arasında sırasıyla Kanal D, Star TV, Kanal 6, tekrar Kanal D ve son olarak tekrar Star TV'de yayınlanmış olan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 4 sezondan oluşan dizi, 121. bölümü ile sona erdi.

#13
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

13. BİZİMKİLER- Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanmış aile türündeki Türk televizyon dizisi. En çok sezona sahip ikinci Türk dizisidir. 15 sezondan oluşan dizi, 459. bölümü ile sona erdi.

#14
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

12. KURTULUŞ Türk Kurtuluş Savaşı'nı konu alan tarihi türdeki Türk televizyon dizisi.

#15
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

11. İŞLER GÜÇLER- İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk yapımı komedi türündeki televizyon dizisidir.

#16
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

10. 7 NUMARA- Yedi Numara, 2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayımlanmış olan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Fora Film tarafından yapılmıştır.

#17
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

11. BEŞ KARDEŞ- Beş Kardeş, Ay Yapım tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Başrollerini Serkan Keskin, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak ve Fatih Artman'ın paylaştığı dizide Anne ve babalarını depremde kaybeden beş kardeşin hayat hikâyesi anlatılmıştır.

#18
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

8-SÜPER BABA- Süper Baba, 1993-1997 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar yer almıştır. Toplam 4 sezondan oluşan dizi, 137. bölümü ile sona erdi.

#19
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

7-İKİNCİ BAHAR- İkinci Bahar, 1998-2001 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Türkân Şoray ve Şener Şen'in yer aldığı dizi, Samatya'da çekilmiştir. 3 sezondan oluşan dizi, 37. bölümü ile ekranlara veda etti.

#20
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

6-TATLI HAYAT- Tatlı Hayat, Medyapım imzalı, 2001-2004 yılları arasında Show TV'de yayımlanan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplam 3 sezondan oluşan dizi, 106. bölümü ile sona erdi. ABD yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır

#21
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

5- 46 YOK OLAN- 46 Yok Olan, 2016 yılında Star TV'de yayımlanan psikolojik gerilim ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı dizide başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Yasemin Allen ve Melis Birkan üstlendi.

#22
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

4-KARANLIKTA KOŞANLAR- Karanlıkta Koşanlar, 2001 yılında TRT 1'de yayımlanan Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı macera ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 10. bölümü ile sona erdi.

#23
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

3-EZEL- Ezel, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.

#24
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

2-BEHZAT Ç.- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 2010-2013 yılları arasında Star TV'de, 2019 yılında ise Blu TV'de yayımlanan, Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, macera, dram, komedi, aksiyon ve gerilim türündeki televizyon ve internet dizisidir.

#25
Foto - Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

1-LEYLA İLE MECNUN Leyla ile Mecnun, Eflatun Film imzalı, 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon olarak yayımlanan ve yayımlanmaya devam eden absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon ve dijital dizisidir.

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