Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

Slovenyalı Guardiaris ayrıca, gelişmiş taktiksel hazırlığı desteklemek amacıyla kullanıcı eğitimleri de verecek. Sloven şirketi LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımda bu bilgiyi verdi. Şirket her ne kadar anlaşmanın değerini belirtmese de, yerel haber portallarına göre bu miktar 200 milyon TL’ye yaklaşıyor. Guardiaris, bu anlaşmanın geçen yıl kurulan ve Otokar araçları için simülatörlerin ortak geliştirilmesinin temelini oluşturan bir ortaklığın üzerine inşa edildiğini söyledi.