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Teknoloji-Bilişim
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Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

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Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

Koç Holding'in savunma alanındaki önemli şirketlerinden birisi olan Otokar dev bir anlaşmaya imza attı. İşte detaylar...

#1
Foto - Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Koç Holding’in kara araçları şirketi Otokar, savunmada Slovenya ile önemli bir anlaşma imzaladı. Slovenya’nın Celje şehrinde düzenlenen SIDEC 2026 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na katılan Otokar, organizasyonu düzenleyen Slovenya ile teknoloji konusunda anlaşmaya vardı.

#2
Foto - Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

Savunma sanayii için özel tasarım eğitim çözümleri üreten Guardiaris şirketiyle masaya oturan Otokar’ın zırhlı taktik aracı Cobra II için Slovenyalı firma, simülatör geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı.

#3
Foto - Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

Slovenyalı Guardiaris ayrıca, gelişmiş taktiksel hazırlığı desteklemek amacıyla kullanıcı eğitimleri de verecek. Sloven şirketi LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımda bu bilgiyi verdi. Şirket her ne kadar anlaşmanın değerini belirtmese de, yerel haber portallarına göre bu miktar 200 milyon TL’ye yaklaşıyor. Guardiaris, bu anlaşmanın geçen yıl kurulan ve Otokar araçları için simülatörlerin ortak geliştirilmesinin temelini oluşturan bir ortaklığın üzerine inşa edildiğini söyledi.

#4
Foto - Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar

Koç Holding’e ait Otokar, 3 gün süren SIDEC 2026 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na 30 mm MIZRAK kuleli ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracının ölçekli modelini tanıtırken, Slovenyalı Guardiaris'in açık alan standında COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracını sergiledi. 1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler’in onaylı askeri araç tedarikçisi olan Otokar’ın COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı bugün 13 ülkede 20’den fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fuara katılan Otokar Askeri Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer Sırçalı’nın verdiği bilgilere göre şirket, beş kıtada 50'ye yakın ülkenin envanterine 33 binden fazla askeri araç ihraç etti.

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