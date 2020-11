'KIL, TÜY, TÜKÜRÜK...' İstanbul Bölge Kriminal Laboratuvarı Müdürü Serdar Neşe, "Vücudun ürettiği her türlü bulguyu delil kabul ediyoruz, kıl, tüy, tükürük bunların her biri bizim için biyolojik bir bulgudur, bunların her biri bizim için önemlidir. Boğuşma sırasında tırnak arasına yapışan deri parçacıklarından tutun hiç önemsemediğiniz bir kıl parçası bizim için burada kıymetlidir" dedi.