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Siyaset
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Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

Kayseri'de yaklaşık 5 kilo uyuşturucuyla yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi, kamuoyunda gördüğü büyük tepki sonrası CHP'den istifa etmek zorunda kaldı.

#1
Foto - Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu.

#2
Foto - Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

Durdurulan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

#3
Foto - Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

Araçtaki uyuşturucu ile kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi A.C.A. olduğu belirlendi. A.C.A. gözaltına alındı.

#4
Foto - Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

CHP'lilerin içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren olay sonrası sosyal medyada büyük tepki yağdı.

#5
Foto - Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi

A.C.A. Talas Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etti.

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