Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi
Kayseri'de yaklaşık 5 kilo uyuşturucuyla yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi, kamuoyunda gördüğü büyük tepki sonrası CHP'den istifa etmek zorunda kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'de yaklaşık 5 kilo uyuşturucuyla yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi, kamuoyunda gördüğü büyük tepki sonrası CHP'den istifa etmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu.
Durdurulan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Araçtaki uyuşturucu ile kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi A.C.A. olduğu belirlendi. A.C.A. gözaltına alındı.
CHP'lilerin içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren olay sonrası sosyal medyada büyük tepki yağdı.
A.C.A. Talas Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etti.
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