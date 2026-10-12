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Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

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Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin güncellenen piyasa değerleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...

#1
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

Borsa İstanbul’daki (BIST) halka açık şirketlerin piyasa değerine göre güncellenen sıralaması duyurulurken; teknoloji, enerji, holding ve bankacılık sektörlerinin ağırlık kazandığı listede, savunma sanayisinin öncü ismi güçlü performansıyla zirvedeki yerini korumayı başardı.

#2
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek olan ilk 10 şirket ve piyasa değerleri şu şekilde sıralandı:

#3
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

10. Ford Otosan (FROTO): 261,95 milyar TL

#4
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): 299,36 milyar TL

#5
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

8. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): 315,27 milyar TL

#6
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

7. Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): 477,57 milyar TL

#7
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

6. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI): 489,47 milyar TL

#8
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

5. Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 527,47 milyar TL

#9
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

4. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): 543,06 milyar TL

#10
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

3. Tüpraş-Türkiye Petrolleri A.O. (TUPRS): 744,22 milyar TL

#11
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

2. QNB Bank A.Ş. (QNBTR): 874,5 milyar TL

#12
Foto - Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma

1. Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (ASELS): 1,6 trilyon TL

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