Türkiye’nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte zirvedeki firma
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin güncellenen piyasa değerleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...
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Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin güncellenen piyasa değerleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri...
Borsa İstanbul’daki (BIST) halka açık şirketlerin piyasa değerine göre güncellenen sıralaması duyurulurken; teknoloji, enerji, holding ve bankacılık sektörlerinin ağırlık kazandığı listede, savunma sanayisinin öncü ismi güçlü performansıyla zirvedeki yerini korumayı başardı.
Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek olan ilk 10 şirket ve piyasa değerleri şu şekilde sıralandı:
10. Ford Otosan (FROTO): 261,95 milyar TL
9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): 299,36 milyar TL
8. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): 315,27 milyar TL
7. Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): 477,57 milyar TL
6. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI): 489,47 milyar TL
5. Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 527,47 milyar TL
4. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): 543,06 milyar TL
3. Tüpraş-Türkiye Petrolleri A.O. (TUPRS): 744,22 milyar TL
2. QNB Bank A.Ş. (QNBTR): 874,5 milyar TL
1. Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (ASELS): 1,6 trilyon TL
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