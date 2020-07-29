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Ekonomi
56
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte o markalar

2020-07-29 14:36:31
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte o markalar

Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - . Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı liste açıklandı. Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi'nin ilk 3'te yer aldığı araştırmada yer alan şirketler 2019 yılında reel olarak yüzde 2,1 büyürken, şirketlerin kârları ise yüzde 6,2 daraldı.

. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı liste açıklandı. Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi'nin ilk 3'te yer aldığı araştırmada yer alan şirketler 2019 yılında reel olarak yüzde 2,1 büyürken, şirketlerin kârları ise yüzde 6,2 daraldı.

#2
Foto - Capital500'de şirketlerin sektörel dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek.

Capital500'de şirketlerin sektörel dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek.

#3
Foto - Onu 52 şirketle ikinci sırada enerji, 46 şirketle üçüncü sırada otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018'de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.

Onu 52 şirketle ikinci sırada enerji, 46 şirketle üçüncü sırada otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018'de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.

#4
Foto - Gelir açısından yapılan katkıda tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yine açık ara enerji-petrol. 2019'da sektörün Capital500 cirosundan aldığı pay yüzde 19,5 oranında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 10,4'lük payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla perakende, gıda-içecek, demir-çelik, ulaştırma, elektrik-elektronik, inşaat, kuyum ve telekom takip ediyor.

Gelir açısından yapılan katkıda tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yine açık ara enerji-petrol. 2019'da sektörün Capital500 cirosundan aldığı pay yüzde 19,5 oranında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 10,4'lük payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla perakende, gıda-içecek, demir-çelik, ulaştırma, elektrik-elektronik, inşaat, kuyum ve telekom takip ediyor.

#5
Foto - 2018'den 2019'a sektörlerin araştırmaya yaptığı katkı sıralamasında çok büyük bir değişiklik olmadı. Perakendenin 2018'de yüzde 6,6 olan payı yüzde 8,7'ye, gıda-içecek sektörünün yüzde 6,7 olan payı yüzde 7,4'e çıktı. Öte yandan inşaatın yüzde 5,8 olan payı yüzde 4,9'a, demir-çeliğin yüzde 8,4'lük payı yüzde 6,7'ye geriledi. Bu değişimler de yine inşaat ve sanayideki daralmayı gözler önüne seriyor.

2018'den 2019'a sektörlerin araştırmaya yaptığı katkı sıralamasında çok büyük bir değişiklik olmadı. Perakendenin 2018'de yüzde 6,6 olan payı yüzde 8,7'ye, gıda-içecek sektörünün yüzde 6,7 olan payı yüzde 7,4'e çıktı. Öte yandan inşaatın yüzde 5,8 olan payı yüzde 4,9'a, demir-çeliğin yüzde 8,4'lük payı yüzde 6,7'ye geriledi. Bu değişimler de yine inşaat ve sanayideki daralmayı gözler önüne seriyor.

#6
Foto - - Listeye 70 yeni şirket katıldı. - Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi. - Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018'de makas 120,3 katken 2019'da makas 104 kata düştü. - Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı. - 2019'da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018'de 9 şirket üç haneli büyümüştü. - 2019'da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü. - 500 şirketten 80'i ciroda küçüldü. 2018'de bu sayı 25'ti. - 500 şirketten 233'ü kârını açıklamamayı tercih etti. - 2019'da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39'u zarar açıkladı. - 44 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38'di. - 16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018'de bu rakam 18'di.

- Listeye 70 yeni şirket katıldı. - Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi. - Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018'de makas 120,3 katken 2019'da makas 104 kata düştü. - Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı. - 2019'da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018'de 9 şirket üç haneli büyümüştü. - 2019'da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü. - 500 şirketten 80'i ciroda küçüldü. 2018'de bu sayı 25'ti. - 500 şirketten 233'ü kârını açıklamamayı tercih etti. - 2019'da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39'u zarar açıkladı. - 44 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38'di. - 16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018'de bu rakam 18'di.

#7
Foto - İŞTE AÇIKLANAN SIRALAMALAR VE CİROLAR; (2019 yıl sonu rakamlarına göre) Tüpraş: 89.600.776.000 TL

İŞTE AÇIKLANAN SIRALAMALAR VE CİROLAR; (2019 yıl sonu rakamlarına göre) Tüpraş: 89.600.776.000 TL

#8
Foto - TÜRK HAVA YOLLARI: 75.118.000.000 TL

TÜRK HAVA YOLLARI: 75.118.000.000 TL

#9
Foto - PETROL OFİSİ: 53.662.903.006 TL

PETROL OFİSİ: 53.662.903.006 TL

#10
Foto - OPET PETROLCÜLÜK: 46.380.765.739 TL

OPET PETROLCÜLÜK: 46.380.765.739 TL

#11
Foto - BİM MAĞAZACILIK: 40.211.942.000 TL

BİM MAĞAZACILIK: 40.211.942.000 TL

#12
Foto - SHELL-TURCAS PETROL: 39.325.332.000 TL

SHELL-TURCAS PETROL: 39.325.332.000 TL

#13
Foto - FORD-OTOSAN: 39. 209.019. 000 TL

FORD-OTOSAN: 39. 209.019. 000 TL

#14
Foto - AHLATÇI KUYUMCULUK: 34.752.655.746 TL

AHLATÇI KUYUMCULUK: 34.752.655.746 TL

#15
Foto - ARÇELİK: 31.942.000.000 TL

ARÇELİK: 31.942.000.000 TL

#16
Foto - RC. RÖNESANS İNŞAAT: 27.742.267.000 TL

RC. RÖNESANS İNŞAAT: 27.742.267.000 TL

#17
Foto - EREĞLİ DEMİR ÇELİK: 27.465.185. 000 TL

EREĞLİ DEMİR ÇELİK: 27.465.185. 000 TL

#18
Foto - AHLATÇI METAL RAFİNERİ: 26.687.012.149 TL

AHLATÇI METAL RAFİNERİ: 26.687.012.149 TL

#19
Foto - OYAK RENAULT: 24.635.365.339 TL

OYAK RENAULT: 24.635.365.339 TL

#20
Foto -

#21
Foto - A101 YENİ MAĞAZACILIK: 24.284.917.446 TL

A101 YENİ MAĞAZACILIK: 24.284.917.446 TL

#22
Foto - TURKCELL: 23.996.262.000 TL

TURKCELL: 23.996.262.000 TL

#23
Foto - TÜRK TELEKOM: 23.657.108.000 TL

TÜRK TELEKOM: 23.657.108.000 TL

#24
Foto - MİGROS: 23.191.364.000 TL

MİGROS: 23.191.364.000 TL

#25
Foto - LC WAİKİKİ: 22.600.000.000 TL

LC WAİKİKİ: 22.600.000.000 TL

#26
Foto - STAR RAFİNERİ: 20.929.952.765 TL

STAR RAFİNERİ: 20.929.952.765 TL

#27
Foto - ENERJİSA ENERJİ: 19.453.085.000 TL

ENERJİSA ENERJİ: 19.453.085.000 TL

#28
Foto - TOFAŞ OTO FABRİKA: 18.896.914.000 TL

TOFAŞ OTO FABRİKA: 18.896.914.000 TL

#29
Foto - İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞİRKET: 18.171.095.538 TL

İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞİRKET: 18.171.095.538 TL

#30
Foto - İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞİRKET: 18.171.095.538 TL

İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞİRKET: 18.171.095.538 TL

#31
Foto - SELÇUK ECZA: 17.808.667.101 TL

SELÇUK ECZA: 17.808.667.101 TL

#32
Foto - VESTEL ELEKTRONİK: 17.174.123.000 TL

VESTEL ELEKTRONİK: 17.174.123.000 TL

#33
Foto - İSKENDERUN DEMİR ÇELİK: 16.453.358.365 TL

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK: 16.453.358.365 TL

#34
Foto - ŞOK MARKETLER: 16.051.963.222 TL

ŞOK MARKETLER: 16.051.963.222 TL

#35
Foto - KİBAR DIŞ TİCARET: 15.116.627.860 TL

KİBAR DIŞ TİCARET: 15.116.627.860 TL

#36
Foto - VODAFONE: 15.100.000.000 TL

VODAFONE: 15.100.000.000 TL

#37
Foto - JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ: 15.032.539.443 TL

JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ: 15.032.539.443 TL

#38
Foto - MERCEDES-BENZ TÜRK: 13.861.490.342 TL

MERCEDES-BENZ TÜRK: 13.861.490.342 TL

#39
Foto - HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV: 13.399.329.522 TL

HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV: 13.399.329.522 TL

#40
Foto - ASELSAN: 13.012.551.000 TL

ASELSAN: 13.012.551.000 TL

#41
Foto - TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK: 12.855.429.724 TL

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK: 12.855.429.724 TL

#42
Foto - TGS DIŞ TİCARET: 12.406.438.678 TL

TGS DIŞ TİCARET: 12.406.438.678 TL

#43
Foto - COCA COLA İÇECEK: 12.245.010.000 TL

COCA COLA İÇECEK: 12.245.010.000 TL

#44
Foto - PETKİM: 11.672.220.000 TL

PETKİM: 11.672.220.000 TL

#45
Foto - LİMAK İNŞAAT: 11.259.126.740 TL

LİMAK İNŞAAT: 11.259.126.740 TL

#46
Foto - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI: 11.025.224.523 TL

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI: 11.025.224.523 TL

#47
Foto - ENKA İNŞAAT: 10.733.112.000 TL

ENKA İNŞAAT: 10.733.112.000 TL

#48
Foto - TEKFEN İNŞAAT: 10.536.710.000 TL

TEKFEN İNŞAAT: 10.536.710.000 TL

#49
Foto - AYGAZ: 10.211.013.000 TL

AYGAZ: 10.211.013.000 TL

#50
Foto - BSH EV ALETLERİ: 9.927.522.556 TL

BSH EV ALETLERİ: 9.927.522.556 TL

#51
Foto - İSİM VERMEK İSTEMEYEN ŞİRKET: 9.916.507.760 TL

İSİM VERMEK İSTEMEYEN ŞİRKET: 9.916.507.760 TL

#52
Foto - DOĞUŞ OTOMOTİV: 9.844.133.000 TL

DOĞUŞ OTOMOTİV: 9.844.133.000 TL

#53
Foto - İSİM VERMEK İSTEMEYEN ŞİRKET: 9.809.233.003 TL

İSİM VERMEK İSTEMEYEN ŞİRKET: 9.809.233.003 TL

#54
Foto - HAYAT KİMYA: 9.700.000.000 TL

HAYAT KİMYA: 9.700.000.000 TL

#55
Foto - OTO KİMYA: 8.662.994.000 TL

OTO KİMYA: 8.662.994.000 TL

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