2020-07-29 14:36:31 Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte o markalar
Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini kamuoyu ile paylaştı.
İyi Partili Belediye Başkanı’nın gayrimeşru ilişki yaşadığı kadın konuştu: Çıplak fotoğraflar bana ait
Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini kamuoyu ile paylaştı.
. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı liste açıklandı. Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi'nin ilk 3'te yer aldığı araştırmada yer alan şirketler 2019 yılında reel olarak yüzde 2,1 büyürken, şirketlerin kârları ise yüzde 6,2 daraldı.
Capital500'de şirketlerin sektörel dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek.
Onu 52 şirketle ikinci sırada enerji, 46 şirketle üçüncü sırada otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018'de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.
Gelir açısından yapılan katkıda tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yine açık ara enerji-petrol. 2019'da sektörün Capital500 cirosundan aldığı pay yüzde 19,5 oranında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 10,4'lük payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla perakende, gıda-içecek, demir-çelik, ulaştırma, elektrik-elektronik, inşaat, kuyum ve telekom takip ediyor.
2018'den 2019'a sektörlerin araştırmaya yaptığı katkı sıralamasında çok büyük bir değişiklik olmadı. Perakendenin 2018'de yüzde 6,6 olan payı yüzde 8,7'ye, gıda-içecek sektörünün yüzde 6,7 olan payı yüzde 7,4'e çıktı. Öte yandan inşaatın yüzde 5,8 olan payı yüzde 4,9'a, demir-çeliğin yüzde 8,4'lük payı yüzde 6,7'ye geriledi. Bu değişimler de yine inşaat ve sanayideki daralmayı gözler önüne seriyor.
- Listeye 70 yeni şirket katıldı. - Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi. - Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018'de makas 120,3 katken 2019'da makas 104 kata düştü. - Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı. - 2019'da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018'de 9 şirket üç haneli büyümüştü. - 2019'da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü. - 500 şirketten 80'i ciroda küçüldü. 2018'de bu sayı 25'ti. - 500 şirketten 233'ü kârını açıklamamayı tercih etti. - 2019'da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39'u zarar açıkladı. - 44 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38'di. - 16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018'de bu rakam 18'di.
İŞTE AÇIKLANAN SIRALAMALAR VE CİROLAR; (2019 yıl sonu rakamlarına göre) Tüpraş: 89.600.776.000 TL
TÜRK HAVA YOLLARI: 75.118.000.000 TL
PETROL OFİSİ: 53.662.903.006 TL
OPET PETROLCÜLÜK: 46.380.765.739 TL
BİM MAĞAZACILIK: 40.211.942.000 TL
SHELL-TURCAS PETROL: 39.325.332.000 TL
FORD-OTOSAN: 39. 209.019. 000 TL
AHLATÇI KUYUMCULUK: 34.752.655.746 TL
ARÇELİK: 31.942.000.000 TL
RC. RÖNESANS İNŞAAT: 27.742.267.000 TL
EREĞLİ DEMİR ÇELİK: 27.465.185. 000 TL
AHLATÇI METAL RAFİNERİ: 26.687.012.149 TL
OYAK RENAULT: 24.635.365.339 TL
A101 YENİ MAĞAZACILIK: 24.284.917.446 TL
TURKCELL: 23.996.262.000 TL
TÜRK TELEKOM: 23.657.108.000 TL
MİGROS: 23.191.364.000 TL
LC WAİKİKİ: 22.600.000.000 TL
STAR RAFİNERİ: 20.929.952.765 TL
ENERJİSA ENERJİ: 19.453.085.000 TL
TOFAŞ OTO FABRİKA: 18.896.914.000 TL
İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞİRKET: 18.171.095.538 TL
İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞİRKET: 18.171.095.538 TL
SELÇUK ECZA: 17.808.667.101 TL
VESTEL ELEKTRONİK: 17.174.123.000 TL
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK: 16.453.358.365 TL
ŞOK MARKETLER: 16.051.963.222 TL
KİBAR DIŞ TİCARET: 15.116.627.860 TL
VODAFONE: 15.100.000.000 TL
JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ: 15.032.539.443 TL
MERCEDES-BENZ TÜRK: 13.861.490.342 TL
HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV: 13.399.329.522 TL
ASELSAN: 13.012.551.000 TL
TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK: 12.855.429.724 TL
TGS DIŞ TİCARET: 12.406.438.678 TL
COCA COLA İÇECEK: 12.245.010.000 TL
PETKİM: 11.672.220.000 TL
LİMAK İNŞAAT: 11.259.126.740 TL
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI: 11.025.224.523 TL
ENKA İNŞAAT: 10.733.112.000 TL
TEKFEN İNŞAAT: 10.536.710.000 TL
AYGAZ: 10.211.013.000 TL
BSH EV ALETLERİ: 9.927.522.556 TL
İSİM VERMEK İSTEMEYEN ŞİRKET: 9.916.507.760 TL
DOĞUŞ OTOMOTİV: 9.844.133.000 TL
İSİM VERMEK İSTEMEYEN ŞİRKET: 9.809.233.003 TL
HAYAT KİMYA: 9.700.000.000 TL
OTO KİMYA: 8.662.994.000 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23