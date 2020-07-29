Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! İşte o markalar

- Listeye 70 yeni şirket katıldı. - Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi. - Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018'de makas 120,3 katken 2019'da makas 104 kata düştü. - Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı. - 2019'da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018'de 9 şirket üç haneli büyümüştü. - 2019'da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü. - 500 şirketten 80'i ciroda küçüldü. 2018'de bu sayı 25'ti. - 500 şirketten 233'ü kârını açıklamamayı tercih etti. - 2019'da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39'u zarar açıkladı. - 44 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38'di. - 16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018'de bu rakam 18'di.