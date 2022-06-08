Türkiye'nin en büyüğü! 'Hayalet' denizden çıkarıldı

"EKOSİSTEME CİDDİ BİR ZARARI MEVCUTTUR" - İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknoloji Programı Öğr. Gör. Ata Aksu, ağların aktif ya da pasif av aracı olduğunu ifade ederek, "Ağlar aktif ya da pasif av aracı olarak geçer. Genellikle pasif av aracı olarak değerlendirilir. Bazı durumlarda su altının topoğrafik yapısından dolayı takılmalar meydan gelebilir. Balıkçılar tarafından çekilemeyebilir. Bir süre sonra orada av yapmaya başlar. Aynı zamanda bulunun ekosistemi habitatı kaplar. Hem balıkların ve diğer canlıların yuvalamasını engeller. Sürdürülebilir bir avcılık olur. Bir balık gelir üzerinde ölür, arkasından diğer balık gelip onu yemek isterken ölebilir. Sadece balık olarak düşünmeyelim. Çift kabuklular, mercanlar ve diğer deniz bitkileri taşlık zeminde gemi batıklarında olduğu şekilde orada tutunabilecek makro ve mikro bentik canlıyı etkiler. Aynı zamanda ekosisteme ciddi bir zararı mevcuttur" dedi.