Türkiye'nin en büyüğü! 'Hayalet' denizden çıkarıldı

"290 BİN METREKARE AĞ ALDIK" - Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Hayalet ağ, balıkçılar tarafından av esnasında bilerek ya da bilmeyerek, kopmuş ya da terk edilmiş ağlardır. Bizim kontrollerimiz sırasında kaçak sahadaysa bırakıp kaçtıkları ve denizde kalan ağlar da olabilir ve bunlar aşağıda avlanmaya devam ediyorlar. Oraya giren balıklar ölüyor. Az önce gördüğünüz gibi birkaç tane de balık var. Bu çalışmamamız ile 2014'ten bugüne kadar 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık. 290 bin metrekareye yakın ağı aldık. Denizden kurtardık. Bunları atmıyoruz. Doğaya geri dönüşümüyle alakalı bir iki belediyemizle protokolümüz var. Onlar değişik çalışmalar yapıyorlar. Bir firmamız ise buzdolabı düğmesi yapmak üzere geri dönüştürüyorlar" dedi.