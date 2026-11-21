Chuet , “Şu anda Avrupa olarak bize en çok zarar veren şey de bu; onların sahip olduğu bu çevikliğe biz onlarca yıldır sahip değiliz. İhracat pazarında ve stratejik açılardan bile rakiplerimizin bizi geride bıraktığını görüyoruz” diyerek “Tüm bunlar olurken biz, varoluşsal sorular sormakla, gecikmenin sorumlusunu bulmakla meşgulüz” sözlerini sarf etti.