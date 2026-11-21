Pierre-Henri Chuet 'ben size söylemiştim' diyerek duyurdu: Biz plan yaparken Türkiye kanıtladı
Fransız donanma pilotu Ate Pierre-Henri Chuet, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma savaş uçağıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransız donanma pilotu Ate Pierre-Henri Chuet, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma savaş uçağıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Nefes'te yer alan habere göre, ASELSAN MURAD-100A AESA radarlı insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın 19 Kasım 2026 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olmasının ardından ABD ve Avrupalı pilotların KIZILELMA’ya ilişkin yaptıkları yorumlar yeniden gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında MURAD-100A radarıyla takip ettiği bir hava hedefini 50 kilometre uzaktan GÖKDOĞAN füzesiyle vuran KIZILELMA, dünyada gündem yaratmıştı. Amerikan jet pilotları C.W. Lemoine ile Trevor Hartsock'un yorumlarının ardından bu kez Fransız donanma pilotu Ate Pierre-Henri Chuet’in değerlendirmeleri gündem oldu.
'Ate Cheuet' isimli Youtube kanalında KIZILELMA uçuşunu yorumlayan Fransız donanma pilotu Pierre-Henri Chuet, Fransa'nın 2013 yılında Eurodrone isimli insansız hava aracı projesi başlattığını anımsatarak "2018'de Berlin'de maketini görmüştük ama hâlâ uçtuğunu göremedik" dedi.
Donanma pilotu, "2017 ve 2020'de Amerikalılar benzer bir şeyi yapmış, kısa menzilli AIM-9X füzesini MQ-9 Reaper'dan ateşlemişti. Ama kendi radarıyla hedefi tespit edip görüş ötesi menzilde imha etmek... Bu iş KIZILELMA'da oldu. Bu olay dünyada ilk kez yaşandı” ifadelerini kullanırken “Size birkaç yıl önce Türkleri dikkatle izlemeniz gerektiğini söylemiştim. Bize herkesi geride bıraktıklarını kanıtladılar. MQ-28 Ghost Bat aynı şeyi yapmayı uman Avustralyalıları da geçtiler” sözlerini sarf etti.
Sözlerinin devamında, “Bu işlerde iyice hızlanan Türklerin bir hedefi daha var: İnsansız uçağı sadece karada değil, aynı zamanda uçak gemisinde de konuşlandırabilmek” diyen Chuet, “Bu yolda MUGEM adında ilk millî tasarım uçak gemisinin inşasına da başladılar. Bu gemi 60 bin ton olacak. Charles de Gaulle'den daha ağır. 285 metre uzunlukta ve Charles'tan daha uzun. Yapımına Ocak 2025'te başlandı” ifadelerine yer verdi.
Chuet , “Türkler nereden geldiklerini ve nereye gitmek istediklerini çok iyi biliyor. Ve sıkı durun; bazı Avrupalı dostlarımız da onlara katıldı. Leonardo TB2, TB3 ve KIZILELMA'yı İtalya'da üretmek için anlaşma imzaladı. Yani Fransızca söylüyorum; onlardan resmen gerideyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yaptığı yayında, "KIZILELMA 5 saate yakın uçabiliyor. 3,5 ton kalkış ağırlığına sahip ve 0,8 Mach hızında. Neredeyse ses hızına yakın. Ön kısmında TOYGUN adını verdikleri bir sensör bulunduruyor. F-35'teki karşılığı EOTS” sözlerini sarf eden Chuet, “Yani bu sayede hedef belirleme yapabiliyorsunuz. İster hava-hava, ister hava-yer, pasif bir şekilde, yani radar yayını yapmadan.” dedi.
KIZILELMA'nın B ve C modellerinin de olacağını ileten Chuet, “Çift motorlu KIZILELMA daha fazla silah taşıyacak. Burada asıl önemli olan, karşımızda bir fikrin ortaya çıkmasından test edilip hayata geçmesine kadar olan sürenin son derece kısa olmasıdır. Çin ve Türkiye gibi bunu başaran uluslarla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verdi.
Chuet , “Şu anda Avrupa olarak bize en çok zarar veren şey de bu; onların sahip olduğu bu çevikliğe biz onlarca yıldır sahip değiliz. İhracat pazarında ve stratejik açılardan bile rakiplerimizin bizi geride bıraktığını görüyoruz” diyerek “Tüm bunlar olurken biz, varoluşsal sorular sormakla, gecikmenin sorumlusunu bulmakla meşgulüz” sözlerini sarf etti.
Sözlerinin devamında, “Benim görev yaptığım dönemde liderlerimizce küçümsenen güçlerin şu an içinde bulunduğumuz dünyada bizi geçmiş olduğu gerçeğini anlamak istemiyoruz. Bizim bazı teknolojik nedenlerle uygulayamayacağımız taktikler icat ediyorlar. Eğer bundan şüpheniz varsa (Selçuk) Bayraktar'ın yaptıklarına bakın” ifadelerini kullanan donanma pilotu, “Seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ve KEMANKEŞ-2'yi üretiyorlar. Bunun amacı nedir? 'Okçu' anlamına gelen bu mühimmatla düşman hava savunmasını bastırmayı amaçlıyorlar. Düşmanın havadan havaya füze sistemlerini de imha etmek istiyorlar” dedi.
“Biz Fransızlar çeşitli planlar yaparken onlar ürettiklerini satıyorlar. Bizim sahip olmadığımız yetenekleri başka ülkelere kazandırıyorlar” sözlerini sarf eden Chuet, “Bir fikir vermek gerekirse, Amerika'nın bazı ekipmanları Türkiye'ye ihraç etmediğini hatırlamalıyız. Tüm bunlar doğal olarak Türkleri biraz daha farklı düşünmeye zorladı. Şimdi son 10 yıldır başarı eğrisi sert biçimde yükseliyor. Öyle bir noktaya geldiler ki, bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. Bu konuda onları sadece tebrik edebiliriz." ifadelerini kullandı.
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