Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Ukrayna savunma sanayisi, Rusya ile süren savaşın dört yılı içinde hızlı bir büyüme kaydetti. Bu yıl itibarıyla üretim kapasitesinin 50–55 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yüzde 50’sinden fazlasını karşılayabildiği tahmin ediliyor. Sektörün, “sahada test edilmiş” sistemler imajını kullanarak ihracata başlamaya hazırlandığı ve bunun hem Ukrayna ekonomisine hem de bütçe gelirlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtiliyor.