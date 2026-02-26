Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak
Türkiye'den düzinelerce insansız hava aracı tedarik eden ve İHA yapma konusunda önemli bir seviyeye gelen Ukrayna'dan flaş bir hamle geldi.
GDH'de yer alan habere göre Ukrayna’nın ilk insansız hava aracı üretim tesisi Britanya’da faaliyetlerine başladı. Açıklama, Ukrayna’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy tarafından yapıldı.
Eski Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olan Zalujnıy, 2014 yılında kurulan Ukraynalı savunma şirketi Ukrspecsystems’in cephe hattında dronlarının etkinliğini kanıtladığını belirtti.
Zalujnıy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna sürekli füze saldırıları, altyapı yıkımı ve üretim tesislerine yönelik tehditler altında bir savaş yürütüyor. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta üretimin başlatılması derin bir stratejik mantığa sahiptir” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi, söz konusu adımın üretim merkezinin Ukrayna dışına taşınması anlamına gelmediğini özellikle vurgulayarak, “Bu, ağırlık merkezinin Ukrayna’dan kaydırılması değildir. Bu, ortak kabiliyetlerimizin genişletilmesi ve üretim sürekliliğini garanti altına alan ikinci bir savunma hattının oluşturulmasıdır” dedi.
Ukrayna savunma sanayisi, Rusya ile süren savaşın dört yılı içinde hızlı bir büyüme kaydetti. Bu yıl itibarıyla üretim kapasitesinin 50–55 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yüzde 50’sinden fazlasını karşılayabildiği tahmin ediliyor. Sektörün, “sahada test edilmiş” sistemler imajını kullanarak ihracata başlamaya hazırlandığı ve bunun hem Ukrayna ekonomisine hem de bütçe gelirlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtiliyor.
Zalujnıy, mühendislik uzmanlığının merkezinin Ukrayna’da kalacağını, üretimin ise Britanya savunma sanayisine entegre edileceğini ifade etti. Böylece tasarım ve teknik geliştirme faaliyetlerinin Ukrayna’da sürdürülmesi, üretim hatlarının ise daha güvenli bir coğrafyada çeşitlendirilmesi planlanıyor.
Ukrspecsystems, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Britanya’daki faaliyetlerini 1Force konsorsiyumu çatısı altında yürütüyor. Şirket, Britanyalı Eagle Eye Innovations Ltd ve Digital Concepts Engineering Ltd ile ortak çalışıyor.
