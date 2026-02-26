  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak
Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Türkiye'den düzinelerce insansız hava aracı tedarik eden ve İHA yapma konusunda önemli bir seviyeye gelen Ukrayna'dan flaş bir hamle geldi.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

GDH'de yer alan habere göre Ukrayna’nın ilk insansız hava aracı üretim tesisi Britanya’da faaliyetlerine başladı. Açıklama, Ukrayna’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy tarafından yapıldı.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Eski Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olan Zalujnıy, 2014 yılında kurulan Ukraynalı savunma şirketi Ukrspecsystems’in cephe hattında dronlarının etkinliğini kanıtladığını belirtti.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Zalujnıy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna sürekli füze saldırıları, altyapı yıkımı ve üretim tesislerine yönelik tehditler altında bir savaş yürütüyor. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta üretimin başlatılması derin bir stratejik mantığa sahiptir” ifadelerini kullandı.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Büyükelçi, söz konusu adımın üretim merkezinin Ukrayna dışına taşınması anlamına gelmediğini özellikle vurgulayarak, “Bu, ağırlık merkezinin Ukrayna’dan kaydırılması değildir. Bu, ortak kabiliyetlerimizin genişletilmesi ve üretim sürekliliğini garanti altına alan ikinci bir savunma hattının oluşturulmasıdır” dedi.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Ukrayna savunma sanayisi, Rusya ile süren savaşın dört yılı içinde hızlı bir büyüme kaydetti. Bu yıl itibarıyla üretim kapasitesinin 50–55 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yüzde 50’sinden fazlasını karşılayabildiği tahmin ediliyor. Sektörün, “sahada test edilmiş” sistemler imajını kullanarak ihracata başlamaya hazırlandığı ve bunun hem Ukrayna ekonomisine hem de bütçe gelirlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtiliyor.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Zalujnıy, mühendislik uzmanlığının merkezinin Ukrayna’da kalacağını, üretimin ise Britanya savunma sanayisine entegre edileceğini ifade etti. Böylece tasarım ve teknik geliştirme faaliyetlerinin Ukrayna’da sürdürülmesi, üretim hatlarının ise daha güvenli bir coğrafyada çeşitlendirilmesi planlanıyor.

Foto - Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak

Ukrspecsystems, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Britanya’daki faaliyetlerini 1Force konsorsiyumu çatısı altında yürütüyor. Şirket, Britanyalı Eagle Eye Innovations Ltd ve Digital Concepts Engineering Ltd ile ortak çalışıyor.

