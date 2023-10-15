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Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

2023-10-15 09:37:02
Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' ile İsrail’in Gazze’ye yönelik 'Demir Kılıçlar' operasyonları sonrası başlayan savaş sekizinci gününde tüm şiddeti ve yıkıcılığıyla devam ederken Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

#1
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

ANKARA Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) öncülüğünde Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta düzenlenen mitinge birçok sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 800 kişi katıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunu protesto etti. Çeşitli pankart ve afişlerle tepkilerini gösteren kalabalık, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Katil ABD Filistin'den defol" sloganları attı.

#2
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

İSTANBUL Milli İrade Platformu, Filistinli Müslümanlara destek vermek ve işgalcileri lanetlemek amacıyla birçok STK'nın desteğiyle "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş ile Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliam ve işgalcilerin saldırılarının durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunuldu. "Büyük Filistin Yürüyüşü" kapsamında binlerce insan Saraçhane'den Ayasofya'ya yürüdü. Saat 17.00'de başlayan yürüyüş, Ayasofya'da kılınacak akşam namazı ile sona erdi. Yürüyüşte dikkat çeken bir diğer konu ise Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan'ın yan yana yürümesi oldu. Aynı pankartı tutan Soylu ve Erdoğan'a eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

#3
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

ARTVİN Memur-Sen Artvin İl Temsilciliği tarafından Filistin halkına destek vermek amacıyla Artvin’de ’Soykırıma Hayır Filistin’e Destek Siyonizme Lanet’ basın açıklaması düzenledi. Halitpaşa Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Artvin İl Temsilcisi İbrahim İnce, “İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin’de can pazarı kurulmuş. Gazze’de çocuklar ölüyor! Gazze’de kadınlar ölüyor! Gazze’de ihtiyarlar ölüyor! Gazze’de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık neredesin?" dedi. Basın açıklaması sırasında İsrail’i protesto eden sloganlar atılırken, grup basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

#4
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

BİTLİS Bitlis’te bir araya gelen Sivil Toplum Örgütleri (STK) ‘Soykırıma Hayır, Filistin’e Destek ve Siyonizme Lanet’ mitingi düzenledi. Bitlis merkezde bulunan Ulu Cami meydanından düzenlenen mitingde basın açıklamasını Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak okudu. “Bugün 81 ilimizde Siyonist İsrail’in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız” diyen Durak, “Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Dünyanın tüm iyi insanlarına “zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor” uyarısında bulunmak için buradayız” dedi. Düzenlenen miting dualar edilmesi ve sloganları atılmasının ardından son bulurken, toplanan kalabalık ise sessizce dağıldı.

#5
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda STK temsilcileri bir araya geldi. Tekbir getiren gruptakiler, Filistin'e destek dövizleri taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için alanlarda olduklarını söyledi. Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

#6
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

DÜZCE Düzce'de Memur-Sen İl Başkanlığı, Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri, Filistin'e destek için Türk ve Filistin bayraklarıyla Cedidiye Camisi'nin önünde toplandı. Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına karşı Filistinlilerin yanında yer aldıklarını göstermek için toplandıklarını belirterek, "Aziz kardeşlerim sözün bittiği yerdeyiz. Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız." diye konuştu. Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

#7
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

ERZURUM Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından organize edilen "Özgür Kudüs" etkinliği kapsamında binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla Narmanlı Camisi'nin bahçesinde bir araya geldi. İl Müftüsü Rüstem Can, öğle namazının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Kudüs ile ilgili ezgiler seslendirildi ve şiirler okundu. "Terörist İsrail, Gazze'den defol", "Selam olsun Aksa Tufanı'na", "Hayber'i hatırla ey Yahudi! Muhammed'in ordusu geri geldi" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde İsrail aleyhine slogan attı. ESTP adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Enes, Filistin için birlik zamanı olduğunu söyledi. Hiçbir uyarıyı dinlemeyen İsrail'le anladığı dilden konuşma zamanının geldiğini belirten Enes'in konuşmasının ardından dua edildi, bazı göstericiler İsrail bayrağını yaktı. Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

#8
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

HAKKARİ Hakkari Hak ve Dayanışma (HAK-DA) Platformu organizatörlüğünde İsrail’i kanamak amacıyla “Soykırıma hayır, “Filistin’e destek Siyonizm’e lanet” adı altında miting düzenlendi. Vatandaşlar ellerine aldıkları “İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor, Siyonist İsrail Filistin’de defol, Kudüse selam direnişe devam, Filistin halkı yalnız değildir” pankartlarla mitinge destek verdiler. Burada basın açıklamasını okuyan Hakkari Hak ve Dayanışma (HAK-DA) Platformu Sözcüsü Nihat Gür, "Türkiye genelinde Siyonist İsrail’in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara’da büyük bir mitingle Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye’den ses veriyoruz. Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız" dedi. Miting Filistin için yapılan duaların ardında sona erdi.

#9
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

KARS Kars Milli İrade Platformunca İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kentte protesto edildi. Sultan Alparslan Külliyesi'nde "Filistin'e destek, siyonizme lanet" sloganıyla bir araya gelenler, "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Direniş kazanacak", "Kudüs ümmetin kalbidir" yazılı dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı. Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Altun, Filistinlilerin yanında olduklarını belli etmek ve abluka altındaki Gazellilerin seslerini dünyaya duyurmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Konuşmaların ardından grup, İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

#10
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Memur-Sen Kocaeli Şubesi tarafından Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Yürüyüş Yolu'ndaki destek mitingine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerine bağlı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal ve çok sayıda kişi katıldı. Grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, bölgede yaşananlara değinerek, "Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Bütün Türkiye'den ses veriyoruz, 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur.' diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'Zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor.' uyarısında bulunmak için buradayız." ifadelerini kullandı. Miting, dua okunmasının ardından sona erdi.

#11
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

MUŞ Muş’ta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, yaptıkları açıklama ile Filistin’e destek verdi. Belediye Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur Sen İl Başkanı Mahir Barışan, İsrail’in yaptığı soykırımı lanetlemek için alanlarda olduklarını belirterek, "Katil siyonist İsrail rejimini, devletini lanetlemek, direniş gösteren ve direnişe kalkan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için buradayız. Ey katil İsrail, 80 yıldır Filistinli kardeşlerimize sistematik bir şekilde sürüyorsun, sürgünlere maruz bırakıyorsun ve soykırıma tabi tutuyorsun. Bunun senin yanına kalacağını mı düşünüyorsun. Biz ümmet olarak, ülke olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bin yıl önce de gelmiştiniz, haçlı ordularıyla gelmiştiniz ve koltuklar kurmuştunuz ama şunu bilin ki; bu ümmetin Ömerleri, Selahattinleri ve Yavuzları bitmez. Ömer, Selahattin ve Yavuz olup geleceğiz” dedi.

#12
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

SAKARYA Adapazarı Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, "Filistin yalnız değildir", "Soykırıma hayır", "Katil İsrail", "Filistin 80 yıldır işgal altında" ve "Filistin'de soykırımı durdur" yazılı pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapan Sakarya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gökhan Erkan, Filistinlilerin yanında durduklarını göstermek için alanlarda olduklarını söyledi. Erkan, Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını vurgulayarak, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail'i destekleyen emperyalizm. Yaşasın adalet, yaşasın insanlık, yaşasın özgür Filistin." dedi.

#13
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

SAMSUN Samsun’da vatandaşlar tarafından, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlar protesto edildi. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami önünde "Soykırıma Hayır. Filistin’e Destek, Siyonizm’e Lanet" başlıklı basın açıklaması düzenlendi. Sendika üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan açıklamada, Filistin’e destek verildi, İsrail’e tepki gösterildi. Filistin’e destek eylemi dua ile son buldu. SİİRT Memur-Sen Siirt Temsilciliği öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan grup adına açıklamaya yapan Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkan Yardımcısı Yunus Emre Diriarın, "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur." diyerek siyonizme karşı onurluca direnenlerle omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için toplandıklarını aktardı. Açıklamaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi.

#14
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı. Kent Meydanı'nda toplanan STK üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi. Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Kardeşlerimiz şehit oluyor. Biz ağlayacak mıyız, hayır. Çünkü onlar şehadete sevdalılar. Biz nerede zulüm varsa onun karşısındayız. Mazlumun dinini, dilini, ırkını, cinsiyetini, hiçbir şeyini sormayız. Biz zalimin karşısında dimdik dururuz. Vicdanımız var, adaletimiz var, merhametimiz var." dedi. Çalışkan, mazlumlar için her zaman dua edilmesini istedi. Programa, AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, AKP İl Başkanı Ali Gümüş de katıldı. Dua edilmesinin ardından Filistin lehine sloganlar atan gruptakiler dağıldı.

#15
Foto - Türkiye’nin dört bir yanından Filistin’e destek O iller ayağa kalktı

TRABZON Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı. Kent Meydanı'nda toplanan Trabzon Sivil İnisitayifi üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı. Grup adına konuşan Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, İsrail'in 75-80 yıldır Filistin topraklarında katliam yaptığını söyledi. Gösteriye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çeşitli STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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