Suudi Arabistan’la her konuda anlaşıldı! Türkiye üzerinden Avrupa’ya akacak

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından önemli bir kavşak noktasında bulunmasına rağmen fosil yakıtlarda yüksek oranda dışa bağımlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin doğal gaz ve petrolde bir 'merkez ülke' olmaktan çok, üretici ülkeleri tüketici pazarlarına bağlayan bir 'transit ülke' olma potansiyeli öne çıkmaktadır." dedi. Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yarıdan fazla olduğunu ve son dönemde devreye alınan üretim kapasitesinin neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu kaydeden Alparslan, "Türkiye'nin yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli ve elektrik sisteminin giderek daha fazla temiz enerjiye dayanması, ülkemizin yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez olma hedefini güçlendirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, elektrik sistemlerini birbirine bağlayan enterkonneksiyonlar da önemli bir rol oynayabilir." diye konuştu.