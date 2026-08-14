Suudi Arabistan’la her konuda anlaşıldı! Türkiye üzerinden Avrupa’ya akacak
Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün ve Suriye hatları üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak dev ölçekli bölgesel elektrik iletim şebekesi için çalışmalar bütün hızıyla sürdürülüyor. Stratejik proje, ilerleyen dönemde Lübnan'ın da katılımıyla Körfez ile Türkiye arasında eşsiz bir enerji ticareti koridoru oluşturmayı hedefliyor. Doğu Akdeniz'den Avrupa ve Orta Asya'ya uzanan bu devasa enterkonneksiyon ağı, Türkiye'nin temiz enerjide bölgesel bir merkez olma vizyonunu zirveye taşıyor.