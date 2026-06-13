Türkiye’nin dev tavuk firmalarına kayyım atanmıştı! Yeni açıklama herkesi şaşırttı: Meğer iş bildiğimiz gibi değilmiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinin, şirketlere el konulması anlamına gelmediğini, söz konusu uygulamanın şirketlerin faaliyetlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen denetim mekanizmasıyla hukuka uygunluk açısından izlenmesi olduğunu bildirdi.