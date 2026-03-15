Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin beyaz eşya devinden rekor zarar: Dakikada 281 adet 200 TL yaktılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin beyaz eşya devinden rekor zarar: Dakikada 281 adet 200 TL yaktılar

Zorlu Holding'e bağlı beyaz eşya markası Vestel'in rekor zarar bildirimi sonrası bir X kullanıcısının sosyal medyadaki yorumu gündeme oturdu.

2025 yılında açıkladığı 29,6 milyar TL zarar ile yılın en fazla zarar eden şirketlerinden biri olan Vestel, sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir hesaplama ile yeniden gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, şirketin açıkladığı zararı daha anlaşılır hale getirmek için ilginç bir karşılaştırma yaptı.

Paylaşımda, Vestel’in bir yılda açıkladığı 29,6 milyar TL’lik zararın, bir yıl boyunca aralıksız şekilde her dakika 281 adet 200 TL’lik banknot yakmaya eşdeğer olduğu ifade edildi. Kullanıcı, “Bir yıl boyunca 7/24 dakikada 281 adet en büyük banknot olan 200 TL’yi ateşe atıp yakarsan bu rakam oluyor” ifadelerini kullandı.

Bu hesaplama basit bir matematiksel bölmeye dayanıyor. Bir yıl 365 gün, yani 525 bin 600 dakika ediyor. Vestel’in açıkladığı 29,6 milyar TL zarar, bu dakika sayısına bölündüğünde dakika başına yaklaşık 56 bin TL’lik kayba karşılık geliyor. Bu tutar 200 TL’lik banknot üzerinden hesaplandığında ise dakikada yaklaşık 281 adet banknot anlamına geliyor.

Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında ayrıca, “Ne yaptınız ki işe gitmese kimse yine bu zarar olmaz” yorumunu da ekledi. Söz konusu paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, Vestel’in açıkladığı yüksek zarar rakamı sosyal medyada farklı hesaplamalarla tartışılmaya devam ediyor.

ergüvan

geçen yıl bayramla ilgili iğrenç davranış gösteren ceo suna sahip çıktı tepkiler üzerine görevden aldılar bir iki ay sonra tekrar aldılar. müslüman bir ülkede halkın inancına saygısız ve hoşgörülü olmayan bir kuruluş batarsa batsın. iyi olur. adı yerli ama kendisi kesinlikle yerli değil. sahipliernin islamla alakası yok zaten

Reco

İsrail'e ticaret yaparsa olacak bu
Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Yusuf Kaplan hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkındaki paylaşımında ağır eleştirilerde bulundu. Ayrıca Kemalist Ortaylı'n..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
