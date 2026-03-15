Türkiye'nin beyaz eşya devinden rekor zarar: Dakikada 281 adet 200 TL yaktılar
Zorlu Holding'e bağlı beyaz eşya markası Vestel'in rekor zarar bildirimi sonrası bir X kullanıcısının sosyal medyadaki yorumu gündeme oturdu.
2025 yılında açıkladığı 29,6 milyar TL zarar ile yılın en fazla zarar eden şirketlerinden biri olan Vestel, sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir hesaplama ile yeniden gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, şirketin açıkladığı zararı daha anlaşılır hale getirmek için ilginç bir karşılaştırma yaptı.
Paylaşımda, Vestel’in bir yılda açıkladığı 29,6 milyar TL’lik zararın, bir yıl boyunca aralıksız şekilde her dakika 281 adet 200 TL’lik banknot yakmaya eşdeğer olduğu ifade edildi. Kullanıcı, “Bir yıl boyunca 7/24 dakikada 281 adet en büyük banknot olan 200 TL’yi ateşe atıp yakarsan bu rakam oluyor” ifadelerini kullandı.
Bu hesaplama basit bir matematiksel bölmeye dayanıyor. Bir yıl 365 gün, yani 525 bin 600 dakika ediyor. Vestel’in açıkladığı 29,6 milyar TL zarar, bu dakika sayısına bölündüğünde dakika başına yaklaşık 56 bin TL’lik kayba karşılık geliyor. Bu tutar 200 TL’lik banknot üzerinden hesaplandığında ise dakikada yaklaşık 281 adet banknot anlamına geliyor.
Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında ayrıca, “Ne yaptınız ki işe gitmese kimse yine bu zarar olmaz” yorumunu da ekledi. Söz konusu paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, Vestel’in açıkladığı yüksek zarar rakamı sosyal medyada farklı hesaplamalarla tartışılmaya devam ediyor.
