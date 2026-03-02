232 tane İHA ile saldırıya geçildi: S-400'ler teker teker hepsini düşürdü
Gözler ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa kilitlenmişken şok eden haber geldi. S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin aktif edildiği saldırıda 232 tane İHA düşürüldü.
Rusya-Ukrayna cephe hattında yoğun çatışmalar devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın güney bölgelerine geniş çaplı İHA saldırıları düzenlerken, Rus ordusu doğu cephesinde ilerleme kaydettiğini duyurdu.
Krasnodar Bölgesi ve Kırım, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) yoğun saldırılarına hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinden gece 23.00'e kadar toplam 232 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Novorossiysk'te Durum: Kentte sabah saatlerinde hala hava saldırı alarmı devam ederken, ulaşım durdu. Petrol yükleme terminalinin hedef alındığı saldırıda konutlar hasar gördü. Ukrayna güçlerinin ayrıca insansız deniz araçları (İDA) kullandığı bildirildi.
Soçi'de Hasar: Lazarevski bölgesindeki Volkovka yakınlarında bulunan bir bahçe kooperatifinde evler ve bir araç hasar aldı. Kırım'da Elektrik Kesintisi Giderildi: Kırım'da elektrik iletiminde yaşanan sorunların giderildiği ve enerji arzının yeniden sağlandığı açıklandı. Zaporijya Bölgesi: Melitopol çevresinde yüksek İHA aktivitesi kaydedildi.
Bryansk bölgesi, taktik İHA'ların saldırısına uğradı. Klimovski bölgesindeki Brovniçi yerleşiminde Miratorg tarım işletmesine ait tesisler hasar gördü. Ayrıca Novy Ropsk, Hinel, Ponurovka, Yelionka, Suzemka, GoroJanka ve Kožanovka yerleşimlerinde de patlamalar meydana geldi.
28 Şubat - 1 Mart Özeti: Rus güçleri, Dnepropetrovsk bölgesindeki demiryolu altyapısına bir dizi saldırı düzenledi. Ayrıca Harkov, Sumi ve Odessa bölgelerindeki hedefler vuruldu. Ukrayna güçleri, DNR'nin kurtarılmış topraklarındaki petrol altyapısına, Krasnodar Bölgesi'ndeki tesislere, Kırım ve Belgorod bölgesindeki enerji tesislerine İHA'larla saldırı düzenledi.
Liman Yönü: Rus "Batı" grup ordusu birlikleri, Drobışevo ve Yarovaya bölgesinde Severskiy Donets Nehri'ne doğru kademeli olarak ilerliyor. Doğu Zaporijya Yönü: Uzak doğulu taarruz birlikleri, 28 Şubat itibarıyla Gorkoye'yi kurtardı ve Verhnyaya Tersa'ya yaklaştı.
