2023-08-03 02:01:24 Türkiye'den yazılım hamlesi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, açık kaynak kodlu yazılım için yol haritası paylaştı. Kamu kurumları bu süreci 9 ayda yürütecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, açık kaynak kodlu yazılım için yol haritası paylaştı. Kamu kurumları bu süreci 9 ayda yürütecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, açık kaynak kodlu yazılım için yol haritası paylaştı. Kamu kurumları bu süreci 9 ayda yürütecek.
Özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılım (AKKY), bilişim sektöründe bağımsız olabilmek için büyük önem taşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan genelge kapsamında ise ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak için AKKY geçiş süreci başlatılacağı belirtildi.
AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu ile bu sürecin nasıl yürütüleceği açıklandı.
Kamuda açık kaynak yazılım kullanımı nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan Genelge ile kamuda açık kaynak yazılım kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Genelgeye göre, kamu kurumları 9 ay içinde “Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Raporu” hazırlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunacak.
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