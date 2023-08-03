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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den yazılım hamlesi

2023-08-03 02:01:24
Türkiye'den yazılım hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, açık kaynak kodlu yazılım için yol haritası paylaştı. Kamu kurumları bu süreci 9 ayda yürütecek.

#1
Foto - Türkiye'den yazılım hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, açık kaynak kodlu yazılım için yol haritası paylaştı. Kamu kurumları bu süreci 9 ayda yürütecek.

#2
Foto - Türkiye'den yazılım hamlesi

Özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılım (AKKY), bilişim sektöründe bağımsız olabilmek için büyük önem taşıyor.

#3
Foto - Türkiye'den yazılım hamlesi

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan genelge kapsamında ise ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak için AKKY geçiş süreci başlatılacağı belirtildi.

#4
Foto - Türkiye'den yazılım hamlesi

AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu ile bu sürecin nasıl yürütüleceği açıklandı.

#5
Foto - Türkiye'den yazılım hamlesi

Kamuda açık kaynak yazılım kullanımı nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan Genelge ile kamuda açık kaynak yazılım kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

#6
Foto - Türkiye'den yazılım hamlesi

Genelgeye göre, kamu kurumları 9 ay içinde “Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Raporu” hazırlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunacak.

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