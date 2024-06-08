Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor

Otağ'ın tam kapasite çalışabilir halde 8 saat havada kalabildiğini belirten Karacabey, uçağın elde ettiği verilerin aynı zamanda Yangın Yönetim Merkezi ve Hava Yönetim Merkezi'nden de anlık izlenebildiğini dile getirdi. Karacabey, 2019'dan beri kullandıkları İHA'ların da bu yıl envanterlerine dahil edildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "İlk olarak 1 İHA ile başlamıştık, 4'e çıkardık. Sonra bu araçların orman yangınlarının kontrolü ve gözetleme faaliyetlerindeki yararını görünce 14'e yükselttik. Bu İHA'ların şu anda arazideki istasyon kurulumları tamamlandı, 4'ü faal. Bir hafta içinde diğerleri de görev başında olacak." Orman Genel Müdürlüğünün yangınla mücadelede hava ve kara araçları bakımından Cumhuriyet tarihinin en güçlü ekipmanlarına sahip olduğunu vurgulayan Karacabey, "Şu an için 105 helikopter, 26 uçak ve 14 insansız hava aracı (İHA) ile orman yangınlarıyla havadan mücadele edeceğiz. Kara gücü olarak da 1649 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı, 821 iş makinesi ve 25 bin personelimizle göreve hazırız." diye konuştu. Geçen yıl yangın söndürmede kullanılan 4 uçak ve 2 helikopterin OGM'nin envanterine alındığı bilgisini veren Karacabey, bu yıl da 4 ilave yangın söndürme uçağını kurumun demirbaş listesine eklediklerini ifade etti.